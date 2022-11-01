Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 14. sezon başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni dönemdeki "Fark Yaratanlarını" arayan programın başvuruları, 30 Kasım gün sonuna kadar www.farkyaratanlar.org adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Fark Yaratanlar Programı’nın 13 yılda yüzlerce hikâyeyi Türkiye ile paylaştığını kaydetti.

Vakıf olarak öncelikli hedeflerinin, sosyal değişimi ülke geneline yaymak olduğunu aktaran Safkan, "Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Fark Yaratanlar Programı da 13 yılda 44 şehirden toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üreten 204 bireyi ve kurumu Türkiye’ye tanıttı. Projeler için hazırladığımız ve dijital kanallarımız üzerinden erişime açtığımız hikâyeler çok sayıda insana ulaştı. Bu hikâyeler aynı zamanda ülkemizdeki fark yaratmak isteyen bireylerin ve kurumların, ‘şikâyet etmeyip harekete geçen’ kişilerin ve kurumların hikâyeleriydi.

Geriye dönüp baktığımızda her bir projenin ülke çapında yarattığı etkiyi gördükçe, bu dönüşümün parçası olmaktan daha da fazla mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da toplumsal dönüşüme öncülük etmek üzere çalışan kişi ve kurumların başvurularını dört gözle bekliyoruz.” ifadelerini kullandı..

Fark Yaratanlar Programı, toplumsal sorunların bireysel çaba ve aktif vatandaşlık örneğiyle nasıl çözülebileceğine dair topluma ilham vermeyi hedefliyor. Programın 14. sezonunda da adayların belirledikleri sorunlara getirdikleri çözümlerin somut değişim yaratması, yaratıcı, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir olması bekleniyor. Seçilen Fark Yaratanlar, uzmanlar eşliğinde yapılan ihtiyaç analizi sonrasında uzun soluklu bir yolculuğa başlıyor.

Fark Yaratanlar Ağı’na dahil olan kişi ve kurumlar; 1 sezon boyunca Sabancı Vakfı ile birebir çalışma şansına sahip oluyor. Buna ek olarak dahil oldukları ağ içerisinde diğer Fark Yaratanlar ile iş birliği geliştirme, çeşitli atölye ve etkinliklere katılma fırsatını yakalıyor.

Düzenlenen etkinlik ve atölyeler ise yine Fark Yaratanların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekilleniyor. Bununla birlikte, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersini alan öğrencilerin oylarıyla belirlenen bir Fark Yaratan, Sabancı Üniversitesi Fark Yaratanlar Özel Ödülü’nün de sahibi oluyor.

