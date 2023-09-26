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  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda duman paniği! Her yeri kapladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda duman paniği! Her yeri kapladı

26.09.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda terminale yayılan duman paniğe neden oldu. Dumanın bir gıda işletmesinin mutfağında, havalandırma motorundan kaynaklanan arıza nedeniyle yayıldığı tespit edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda duman paniği! Her yeri kapladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda terminale yayılan duman paniğe neden oldu. Olayla ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi ISG tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

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"Bugün saat 13.30 sularında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminalimizde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinin mutfağında, havalandırma motorundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın, görevli personellerimizin yangın tüpleri ile gerçekleştirdikleri hızlı ve etkili müdahale sayesinde çok kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangından kaynaklı havalimanımızın yolcu giriş çıkışları ve çalışmalarında hiçbir aksama yaşanmadı."

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen duman

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