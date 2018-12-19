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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahreden kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 19:54 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistin zemininin toprak dolumu yapıldığı yerde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.40 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pistin zeminine hafriyat dökmek için yanaşan iki kamyondan bir tanesinin damperi yan yattı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

O sırada hafriyat boşaltmak için kamyonundan inen Halil Göçüm, üzerine hafriyatın dökülmesi sonucu hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Halil Göçüm’ün cansız bedeni olay yeri ve Cumhuriyet savcısı incelemesinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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