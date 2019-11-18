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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 06:36 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verilerek, "Saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılamayan seferler normale dönmüştür." denildi.

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