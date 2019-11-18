Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü

Valili\u011fin, Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Havaliman\u0131 N\u00f6bet\u00e7i Meydan M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden al\u0131nan bilgiye yer verilerek, "Saat 06.39'da yo\u011fun sis nedeniyle Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131'na yap\u0131lamayan seferler normale d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fcr." denildi.\n\n Yunanistan'da 10 binden fazla g\u00f6sterici ABD\u2019nin Atina B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fine y\u00fcr\u00fcd\u00fc\n
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