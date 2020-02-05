Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı! Uçak kazasından ilk görüntüler

BAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. 175 artı 2 yolcumuz var. Elimizdeki bilgiler bunlar. "diye konuştu. Canlı yayınına katılan Turhan, havalimanında pistten çıkan uçağa ilişkin şunları kaydetti: "İzmir-İstanbul seferini yapan uçak 18.40 civarından pistten çıkarak kırıma uğradı. Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. 175 artı 2 yolcumuz var. Elimizdeki bilgiler bunlar. Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise "Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.