Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı! Uçak kazasından ilk görüntüler

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Havayolları’na ait bir uçak pistten çıktı. Edinilen son dakika bilgisine göre; İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken bölgede yoğun araştırmalar da sürüyor.
BAKAN'DAN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken uçaktaki yolcular da tahliye ediliyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen ilk açıklamaya göre; uçakta 177 yolcu var, can kaybı yok.
Yaşanan kazanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı! İşte ilk görüntüler
HAVALİMANINDA DEHŞET ANLARI
İstanbul Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. İçerisinde 177 yolcu bulunan uçakta yangın meydana geldi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, TRAFİK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ
Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor. Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.
BAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. 175 artı 2 yolcumuz var. Elimizdeki bilgiler bunlar. "diye konuştu. Canlı yayınına katılan Turhan, havalimanında pistten çıkan uçağa ilişkin şunları kaydetti: "İzmir-İstanbul seferini yapan uçak 18.40 civarından pistten çıkarak kırıma uğradı. Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. 175 artı 2 yolcumuz var. Elimizdeki bilgiler bunlar.
Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise "Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.
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