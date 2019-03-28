Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik YHT hattına otobüs

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Yüksek Hızlı Tren arasında ulaşım, İETT'nin yeni hattıyla sağlanıyor.
Yeni açılan MR60 hat numaralı Pendik YHT-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan otobüsler, günde 27 sefer yapıyor. Pendik YHT-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seferler 06.30-20.55, Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik YHT arasındaki seferler 06.45-21.15 arasında gerçekleştiriliyor.
Yeni hattı kullanan yolcular, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'na da geçiş sağlayabiliyor.
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