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Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik YHT hattına otobüs

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik YHT hattına otobüs

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Yüksek Hızlı Tren arasında ulaşım, İETT'nin yeni hattıyla sağlanıyor.

Yeni açılan MR60 hat numaralı Pendik YHT-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan otobüsler, günde 27 sefer yapıyor. Pendik YHT-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seferler 06.30-20.55, Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik YHT arasındaki seferler 06.45-21.15 arasında gerçekleştiriliyor.

Yeni hattı kullanan yolcular, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'na da geçiş sağlayabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze-Halkalı banliyö hattı MR609 Sabiha Gökçen Havalimanı

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