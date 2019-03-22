Sabiha Gökçen mezarı başında anıldı

Atatürk'ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 18. yılında Cebeci Şehitliği'ndeki mezarı başında anıldı.
Anma törenine, Gökçen'in ailesinin yanı sıra eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ile eski THK başkanlarından Kürşat Atılgan da katıldı.
Mezara çelenk konulması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Gökçen'in öz geçmişi hakkında bilgi verildi.
Tören, Gökçen ve diğer hava şehitlerinin mezarlarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.
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