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Sabri Çelik hangi takımlı? MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir, nereli, tuttuğu takım nedir?

18.04.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHK’nın yeni başkanı Sabri Çelik kimdir, hangi takımlı? Merkez Hakem Kurulu’nda görev değişikliği resmileşti. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun görevi bırakmasının ardından yerine kimin geçeceği merak ediliyordu. TFF’den yapılan açıklamada yeni başkanın Sabri Çelik olduğu duyuruldu. Peki; Sabri Çelik kimdir, hangi takımlı?

Sabri Çelik hangi takımlı? MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir, nereli, tuttuğu takım nedir?

Sabri Çelik kimdir, kaç yaşında? MHK’nın yeni başkanı Sabri Çelik hangi takımlı? Merkez Hakem Kurulu’nda başkanlık görevine Sabri Çelik getirildi. Ferhat Gündoğdu’nun görevden ayrılması futbolda deprem etkisi yaratmıştı. TFF’den yapılan açıklamada, başkan ve üyelerin kimler olduğu hakkında bilgi verildi.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

BAŞKAN

SABRİ ÇELİK

ÜYELER

MUHİTTİN BOŞAT

MURAT ILGAZ

EROL ERSOY

ORHAN ERDEMİR

İSMET ARZUMAN

HİKMET ÖKSÜZOĞLU

İBRAHİM ÇINAR

DURSUN CUMALİ SUCU

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. Uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla aktif hakemlik görevini bıraktı. Asıl mesleği öğretmenliktir. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Birçok kez de UEFA adına maçlarda gözlemcilik yapmıştır.

Sabri Çelik, son olarak 11 Aralık 2018 günü oynanan Galatasaray-Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı. Yusuf Namoğlu'nun 13 Şubat 2019 tarihindeki istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı (MHK) görevine Sabri Çelik getirildi. 4 Temmuz 2019 tarihinde Nihat Özdemir başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu başkanı olarak Zekeriya Alp'i görevlendirdiğini açıklamıştı.

SABRİ ÇELİK HANGİ TAKIMLI?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı. Sabri Çelik üçüncü kez MHK'nın başına geçerken, üyeler de duyuruldu. Bu açıklamanın ardından akıllara Kaya Çilingiroğlu'nun açıklamaları geldi. Çilingiroğlu, yeni MHK Başkanı Sabri Çelik'in Galatasaraylı olduğunu açıklayarak bir maç üzerinden örneklendirdi. Çilingiroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.


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