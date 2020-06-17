Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

1 kahve fincanı limon suyunu saçınıza iyice yedirerek sürün. 10 dakika boyunca saç diplerine ve uçlarına doğru masaj yapın. Bol suyla saçınızı limondan arındırın. Bu kürü haftada 2 kez uyguladığınızda aradaki farkı somut bir şekilde görebilirsiniz.

3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı balı birbirine karıştırın. Saçınıza sürdükten sonra hiçbir şekilde hava almamasını sağlayarak bone yardımıyla kapatın. Ardından bol suyla durulayın.

5 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yumurtayı temiz bir kapta karıştırın. Fırça yardımıyla saçlarınızın diplerinden uçlarına doğru sürün. Sürdükten sonra 20 dakika boyunca saçınıza bone takarak bekletin.

Saçlara bakım yapmak, saçların derinlemesine temizlenmesine ve arındırılmasına yardımcı olur. Saçı besleyen bakım malzemeleri sayesinde daha dolgun ve gür görünen saçlara kavuşabilirsiniz.

Genetik, çevresel faktörler ve şekillendirmeye bağlı olarak saçlar zaman içerisinde yıpranır veya kırılır. Kırılan saçlarını kestirmek istemeyenler için doğal bakım tariflerini sizler için derledik.

ÇEMEN TOHUMU

Kepekli ve dökülen saçlara özel olarak hazırlanan bu kür için ihtiyacınız olan tek şey; çemen tohumu. Çemen tohumunu iyice kırdıktan sonra bir gece öncesinden 2 su bardağı suyun içinde bekletin. Temiz saçınıza çemen tohumunu iyice masaj yaparak uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra bol suyla durulayın.

LİMON KABUĞU+ELMA SİRKESİ

Saçlarınızın daha yumuşak ve parlak görünmesi için size muhteşem bir bakım maskesi tarifi veriyoruz. 1 kahve fincanı elma sirkesi ve rendelenmiş limon kabuklarını 5 litre suda kaynatın. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra bu kürü diplerden uçlara gelecek şekilde sürün. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra bol suyla durulayın.

PORTAKAL SUYU+BAL

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Temiz saçınıza bu karışımı uygulayın ve 10 dakika boyunca bekletin. Ardından bol suyla durulayın.

MUZ+BADEM YAĞI

1 adet muzu çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin. Muz püresinin içerisine 1 çay kaşığı badem yağını ekleyin. Fırça yardımıyla saçlarınıza masaj yaparak sürün ve 10 dakika bekletin. Bol su ve şampuan ile durulayın.