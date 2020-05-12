Saç bakımı için para saçmayın! İşte doğal tarifler... Bal, yumurta...

Saç şekillendiriciler, fönler, topuzlar, değişen mevsimler, sudaki maddeler hatta hava kirliliği bile saçların yıpranmasına sebep olabilir. İşte tam böyle zamanlarda saçlarınızı doğal bileşenlere emanet ederek parlak ve güçlü bir forma sokabilirsiniz. Her evde bulunan malzemelerden harika saç maskeleri yapabilir, saçlarınız beslenip güçlenirken siz de işinize devam edebilirsiniz. Evdeki malzemelerden kolaylıkla yapabileceğiniz saç bakım kürleri için yazımızı inceleyebilirsiniz.

KERATİN BOMBASI

Saç bakımı deyince akla ilk gelen madde keratin. Çünkü bu bileşen saçların hem güçlü hem de parlak olmasını sağlar. Siz de evde yapacağınız basit bir maske ile saça ihtiyacı olan keratin desteğini verebilirsiniz.

Malzemeler:

1 yumurta

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı badem yağı

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kaba alın ve güzelce karıştırın.

Karışımı saçın uçlarından başlayarak köklere doğru yedirerek sürün.

Bir bone ya da jelatin ile saçı sarın.

2 saat sonra şampuanla yıkayın.

KURU SAÇLARA ELVEDA!

Isıl ve kimyasal işlemler yüzünden kuruyan saçlarınızı doğal yağlardan hazırladığınız bir maske ile besleyerek canlandırabilirsiniz.