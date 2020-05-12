KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Saç bakımı için para saçmayın! İşte doğal tarifler... Bal, yumurta...

Saç bakımı için para saçmayın! İşte doğal tarifler... Bal, yumurta...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Herkes ışıl ışıl parlayan, sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmanın hayalini kursa da çoğu kişi saçına bakım yapmaya üşenir. Ya da bazen nereden başlayacağını bilemez ve etkisinden emin olmadığı saç bakım ürünlerine o kadar çok para harcamak istemez. Ama aslında saç bakımı yapmak için uzun uzun zaman harcamaya ve karmaşık formüllere gerek yok.

Saç bakımı için para saçmayın! İşte doğal tarifler... Bal, yumurta...

Saç şekillendiriciler, fönler, topuzlar, değişen mevsimler, sudaki maddeler hatta hava kirliliği bile saçların yıpranmasına sebep olabilir. İşte tam böyle zamanlarda saçlarınızı doğal bileşenlere emanet ederek parlak ve güçlü bir forma sokabilirsiniz. Her evde bulunan malzemelerden harika saç maskeleri yapabilir, saçlarınız beslenip güçlenirken siz de işinize devam edebilirsiniz. Evdeki malzemelerden kolaylıkla yapabileceğiniz saç bakım kürleri için yazımızı inceleyebilirsiniz.

KERATİN BOMBASI

Saç bakımı deyince akla ilk gelen madde keratin. Çünkü bu bileşen saçların hem güçlü hem de parlak olmasını sağlar. Siz de evde yapacağınız basit bir maske ile saça ihtiyacı olan keratin desteğini verebilirsiniz.

Malzemeler:

1 yumurta
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
2 yemek kaşığı badem yağı
Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kaba alın ve güzelce karıştırın.
Karışımı saçın uçlarından başlayarak köklere doğru yedirerek sürün.
Bir bone ya da jelatin ile saçı sarın.
2 saat sonra şampuanla yıkayın.

KURU SAÇLARA ELVEDA!

Isıl ve kimyasal işlemler yüzünden kuruyan saçlarınızı doğal yağlardan hazırladığınız bir maske ile besleyerek canlandırabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet avokado
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı bal
Yapılışı:

Avokadoyu güzelce ezin veya robottan geçirin.
Püre kıvamına gelen avokadonun üzerine bal ve zeytinyağı ekleyin.
Saç diplerine masaj yaparak karışımı sürün.
Saçlarınızı sarıp 45 dakika bekledikten sonra güzelce yıkayın. Farkı hemen hissedeceksiniz.

ANTİBİYOTİK ETKİLİ SAÇ MASKESİ

Saçlarınızın kökten uca sağlıkla parlamasını istiyorsanız saç derisini arındıran yoğurt maskesini deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yoğurt
1 adet muz
2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı limon suyu
Yapılışı:

Ezip püre haline getirdiğiniz muza diğer malzemeleri ekleyin ve güzelce karıştırın.
Karışımı saç köklerine masaj yaparak iyice yedirin.
En az yarım saat bekledikten sonra ılık su ve şampuan ile nazikçe yıkayın. Bu maskeyi düzenli yaptığınızda saç dersinin hava aldığını hissedeceksiniz.

NEM ŞART!

Eğer saça ihtiyaç duyduğu nemi vermezseniz saçlarınız kırılır, kurur, kopar ve matlaşır. Bu nedenle saçlarınıza haftada en az bir kere nem maskesi yapmaya özen göstermelisiniz.

Malzemeler:

Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 tatlı kaşığı bal
Yapılışı:

Malzemeler pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.
Daha sonra karışımı yedirerek saçlarınıza sürün.
Sardığınız saçlarınızda karışımı 2 saat kadar bekletin ve ardından bol su ile yıkayın. Farkı göreceksiniz!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
Dünya güzellerinin karantina sürecindeki cilt bakımı sırları! Bal, kakao...Dünya güzellerinin karantina sürecindeki cilt bakımı sırları! Bal, kakao...
Nasır nasıl geçer, ne iyi gelir? İşte kurtulmanın doğal yollarıNasır nasıl geçer, ne iyi gelir? İşte kurtulmanın doğal yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Milyonlarca kişi izliyor! 'Kendi yolumda...'

Milyonlarca kişi izliyor! 'Kendi yolumda...'

Bu görüntü sizi rahatlatabilir ama...

Bu görüntü sizi rahatlatabilir ama...

Eşiniz sizi aldatıyor olabilir! Sırlarını saklamak için...

Eşiniz sizi aldatıyor olabilir! Sırlarını saklamak için...

Aman dikkat! Sürekli yüzümüze sürüyoruz ama...

Aman dikkat! Sürekli yüzümüze sürüyoruz ama...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Binlerce kişi bunu izledi! Saç kurutma makinesini bunun için de kullanacaksınız

Binlerce kişi bunu izledi! Saç kurutma makinesini bunun için de kullanacaksınız

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ünlülerin herkesten sır gibi sakladıkları saç bakım sırları! Karbonat, yumurta...

Ünlülerin herkesten sır gibi sakladıkları saç bakım sırları! Karbonat, yumurta...

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya güzellerinin karantina sürecindeki cilt bakımı sırları! Bal, kakao...

Dünya güzellerinin karantina sürecindeki cilt bakımı sırları! Bal, kakao...

Bu yöntemlerle yıpranmış saçlarınızı onarabilirsiniz! Fındık yağı, çilek...

Bu yöntemlerle yıpranmış saçlarınızı onarabilirsiniz! Fındık yağı, çilek...

Kuruyan rimelleri çöpe atmayın! İşte ilk günkü haline getirme yöntemi...

Çöpe atmayın! İçine göz damlası koyun

Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz! İşte tırnak bakımında 3 mucizevi yöntem...

Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz!

Aman dikkat! Makyaj mendilleri cildinize zarar verebilir

Aman dikkat! Sürekli yüzümüze sürüyoruz ama...

Siyah nokta bantlarını kullanmadan önce bunları mutlaka bilmelisiniz

Bu görüntü sizi rahatlatabilir ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.