Saç bakımı için para saçmayın! İşte doğal tarifler... Bal, yumurta...

Saç şekillendiriciler, fönler, topuzlar, değişen mevsimler, sudaki maddeler hatta hava kirliliği bile saçların yıpranmasına sebep olabilir. İşte tam böyle zamanlarda saçlarınızı doğal bileşenlere emanet ederek parlak ve güçlü bir forma sokabilirsiniz. Her evde bulunan malzemelerden harika saç maskeleri yapabilir, saçlarınız beslenip güçlenirken siz de işinize devam edebilirsiniz. Evdeki malzemelerden kolaylıkla yapabileceğiniz saç bakım kürleri için yazımızı inceleyebilirsiniz.
Saç bakımı deyince akla ilk gelen madde keratin. Çünkü bu bileşen saçların hem güçlü hem de parlak olmasını sağlar. Siz de evde yapacağınız basit bir maske ile saça ihtiyacı olan keratin desteğini verebilirsiniz.
Malzemeler:
1 yumurta
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
2 yemek kaşığı badem yağı
Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir kaba alın ve güzelce karıştırın.
Karışımı saçın uçlarından başlayarak köklere doğru yedirerek sürün.
Bir bone ya da jelatin ile saçı sarın.
2 saat sonra şampuanla yıkayın.
Isıl ve kimyasal işlemler yüzünden kuruyan saçlarınızı doğal yağlardan hazırladığınız bir maske ile besleyerek canlandırabilirsiniz.
Malzemeler:
1 adet avokado
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı bal
Yapılışı:
Avokadoyu güzelce ezin veya robottan geçirin.
Püre kıvamına gelen avokadonun üzerine bal ve zeytinyağı ekleyin.
Saç diplerine masaj yaparak karışımı sürün.
Saçlarınızı sarıp 45 dakika bekledikten sonra güzelce yıkayın. Farkı hemen hissedeceksiniz.
Saçlarınızın kökten uca sağlıkla parlamasını istiyorsanız saç derisini arındıran yoğurt maskesini deneyebilirsiniz.
Malzemeler:
2 yemek kaşığı yoğurt
1 adet muz
2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı limon suyu
Yapılışı:
Ezip püre haline getirdiğiniz muza diğer malzemeleri ekleyin ve güzelce karıştırın.
Karışımı saç köklerine masaj yaparak iyice yedirin.
En az yarım saat bekledikten sonra ılık su ve şampuan ile nazikçe yıkayın. Bu maskeyi düzenli yaptığınızda saç dersinin hava aldığını hissedeceksiniz.
Eğer saça ihtiyaç duyduğu nemi vermezseniz saçlarınız kırılır, kurur, kopar ve matlaşır. Bu nedenle saçlarınıza haftada en az bir kere nem maskesi yapmaya özen göstermelisiniz.
Malzemeler:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 tatlı kaşığı bal
Yapılışı:
Malzemeler pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.
Daha sonra karışımı yedirerek saçlarınıza sürün.
Sardığınız saçlarınızda karışımı 2 saat kadar bekletin ve ardından bol su ile yıkayın. Farkı göreceksiniz!
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