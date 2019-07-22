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Saç bakımından, kirpik bakımına kadar vazelinle çözebileceğiniz 6 güzellik önerisi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 22.07.2019 09:02 | Son Güncelleme

Neredeyse herkesin evinde bulunan vazelini daha çok kuruyan dudak ve cildimizi onarmak için kullanıyoruz. Ancak bugün kirpik bakımından, saç bakımına varana dek birçok fayda sağladığı alanları da öğrenmenizi istiyoruz. İşte bu basit ama etkili merhemnin kullanabilecek diğer alanları.

Saç bakımından, kirpik bakımına kadar vazelinle çözebileceğiniz 6 güzellik önerisi

Bunlar daha önce duymamış olabileceğiniz vazelinin bazı kullanım alanları.

KIRILMIŞ SAÇLARI ONARMAK İÇİN

1

Eğer uzun saçlarınız varsa, elbette mümkün olduğunca güzel görünmesini istiyorsunuz. Ancak kırılmış ve bölünmüş saç uçlarınız varsa güzellik salonuna gitmeden önce vazelin çözümünü kullanabilirsiniz. Duş alırken kırılmış saç uçlarınıza biraz vazelin uygulayın, sonuç sizi mutlu edecek.

OJEYİ AÇMAK İÇİN KULLANIN

2

Eğer çok fazla oje kullanan biriyseniz muhtemelen bu sorunu da biliyorsunuzdur. Ojeyi ne kadar sık kullanırsanız onu açmak o kadar zor olur. Öyleyse şişenin kenarına biraz vazelin sürün ve bu sorunu çözüme kavuşturun. Ojenin eski akışkan haline döndüğünü göreceksiniz.

PARFÜM İÇİN KORUYUCU TABAKA

3

Sabahları cildinize parfüm püskürttünüz, ancak koku birkaç saat sonra gittiyse vazelin iyi bir çözüm olabilir. Parfümü püskürtmeden önce parfümü sıkıcağınız noktalara biraz vazelin sürün ve üzerine parfümü püskürtün. Merhem koruyucu tabaka görevi görecektir.

PEELİNG YAPIN

4

Pahalı peeling ürünleri almak yerine vazelinle deniz tuzunu karıştırın. İşte bu kadar.

KULAKLARINIZA SÜRÜN

5

Küpe takmak canınızı acıtıyorsa kulak memenize biraz vazelin sürün ve bu işlemi daha kolay ve daha az acı verici hale getirin.

MAKYAJ VE ETKİLİ KİRPİKLER İÇİN

6

Farnızı uygulamadan önce parlak bir etki yaratmak için göz kapaklarınıza biraz Vazelin uygulayın. Vazelini rujla karıştırıp krem far da yapabilirsiniz. Takma kirpiklerdeki tutkal kalıntılarından kurtulmak için kulak pamuğuyla vazelin uygulayın. Son olarak maskaranıza biraz vazelin sürün ve daha uzun ve dolgun kirpiklere kavuşun.


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