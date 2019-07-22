Saç bakımından, kirpik bakımına kadar vazelinle çözebileceğiniz 6 güzellik önerisi

Bunlar daha önce duymamış olabileceğiniz vazelinin bazı kullanım alanları.

KIRILMIŞ SAÇLARI ONARMAK İÇİN

Eğer uzun saçlarınız varsa, elbette mümkün olduğunca güzel görünmesini istiyorsunuz. Ancak kırılmış ve bölünmüş saç uçlarınız varsa güzellik salonuna gitmeden önce vazelin çözümünü kullanabilirsiniz. Duş alırken kırılmış saç uçlarınıza biraz vazelin uygulayın, sonuç sizi mutlu edecek.

OJEYİ AÇMAK İÇİN KULLANIN

Eğer çok fazla oje kullanan biriyseniz muhtemelen bu sorunu da biliyorsunuzdur. Ojeyi ne kadar sık kullanırsanız onu açmak o kadar zor olur. Öyleyse şişenin kenarına biraz vazelin sürün ve bu sorunu çözüme kavuşturun. Ojenin eski akışkan haline döndüğünü göreceksiniz.

PARFÜM İÇİN KORUYUCU TABAKA

Sabahları cildinize parfüm püskürttünüz, ancak koku birkaç saat sonra gittiyse vazelin iyi bir çözüm olabilir. Parfümü püskürtmeden önce parfümü sıkıcağınız noktalara biraz vazelin sürün ve üzerine parfümü püskürtün. Merhem koruyucu tabaka görevi görecektir.

PEELİNG YAPIN

Pahalı peeling ürünleri almak yerine vazelinle deniz tuzunu karıştırın. İşte bu kadar.