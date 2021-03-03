Saç dökülmesi ve tırnak kırılmasını önlemek için nasıl beslenilmeli?

Saç dökülmesi ve tırnak kırılmasının gerisinde beslenmeyle ilişkili olan nedenlere bakacak olursak, bir takım mineral ve vitamin eksikliklerine rastlanır. Örneğin biyotin eksikliğinde saç dökülmeleri ortaya çıkabilir, buna karşılık yumurta yenmesini önerilebilir.

ORTAK NEDENLERDEN BİRİ: ANEMİ!

Tırnak kırılmaları ve saç dökülmelerinin ortak nedenlerinden bir tanesi demir eksikliği anemisidir. Beraberinde çinko eksikliğiyle ortaya çıkmaktadır. Demirin kaynaklarının çinkoyla ortak olduğu görülür. Bakliyatlar ve kırmızı et ikisinin ortak kaynağıdır. Kuruyemişler de çinko için iyi bir kaynak oluşturmaktadır.

İDRAR SÖKÜCÜ ÇAY VE İLAÇLARDAN UZAK DURUN

Bu minerallerin idrarla atılmaması istenir. Bu nedenle de idrar sökücü çaylardan ve ilaçlardan uzak kalmak gerekir. Eğer bu çok mümkün değilse, bu minerallerin dışarıdan besin desteği şeklinde takviyesi de gerekebilir. Bu nedenle doktorunuza ve beslenme uzmanınıza danışarak uygun besin desteklerini seçebilirsiniz.



