KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Saç dökülmesi ve tırnak kırılmasını önlemek için nasıl beslenilmeli?

Saç dökülmesi ve tırnak kırılmasını önlemek için nasıl beslenilmeli?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 03.03.2021 17:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskilerin 'ne yersen osun' sözü kuşkusuz boşuna değil. Öyle ki bu, özellikle saç ve cilt sağlığı söz konusu olduğunda çok önemli. Peki, saç dökülmesi ve tırnak kırılmasını önlemek için nasıl beslenilmeli?

Saç dökülmesi ve tırnak kırılmasının gerisinde beslenmeyle ilişkili olan nedenlere bakacak olursak, bir takım mineral ve vitamin eksikliklerine rastlanır. Örneğin biyotin eksikliğinde saç dökülmeleri ortaya çıkabilir, buna karşılık yumurta yenmesini önerilebilir.

ORTAK NEDENLERDEN BİRİ: ANEMİ!

Tırnak kırılmaları ve saç dökülmelerinin ortak nedenlerinden bir tanesi demir eksikliği anemisidir. Beraberinde çinko eksikliğiyle ortaya çıkmaktadır. Demirin kaynaklarının çinkoyla ortak olduğu görülür. Bakliyatlar ve kırmızı et ikisinin ortak kaynağıdır. Kuruyemişler de çinko için iyi bir kaynak oluşturmaktadır.

İDRAR SÖKÜCÜ ÇAY VE İLAÇLARDAN UZAK DURUN

Bu minerallerin idrarla atılmaması istenir. Bu nedenle de idrar sökücü çaylardan ve ilaçlardan uzak kalmak gerekir. Eğer bu çok mümkün değilse, bu minerallerin dışarıdan besin desteği şeklinde takviyesi de gerekebilir. Bu nedenle doktorunuza ve beslenme uzmanınıza danışarak uygun besin desteklerini seçebilirsiniz.

Cilt kuruluğunun önüne geçen süper besinler! Avokado ve bitter çikolata...Cilt kuruluğunun önüne geçen süper besinler! Avokado ve bitter çikolata...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Uzman ellerden çıktığında senelerce dayanıyor!Uzman ellerden çıktığında senelerce dayanıyor!
Tampon kullanımı sağlıklı mıdır?Tampon kullanımı sağlıklı mıdır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşmişti! Bomba isimle anlaştılar

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşmişti! Bomba isimle anlaştılar

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Bardak çektiren Dwayne Johnson sırtının halini görünce şaşkına döndü

Bardak çektiren Dwayne Johnson sırtının halini görünce şaşkına döndü

Kanıtlandı! Mastürbasyon, regl ağrısını azaltıyor

Kanıtlandı! Mastürbasyon, regl ağrısını azaltıyor

İşte günlük burç yorumları

İşte günlük burç yorumları

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Alt tarafı bir krem diye düşünmeyin! Eğer cildinizde akne varsa nemlendiriciniz...

Alt tarafı bir krem diye düşünmeyin! Eğer cildinizde akne varsa nemlendiriciniz...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu yöntemi daha önce bilmiyorduk!

Bu yöntemi daha önce bilmiyorduk!

Kırışıklıkları silgi gibi siliyor!

Kırışıklıkları silgi gibi siliyor!

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

Diğer Haberler

En çok çene ve alında görülüyor: Sivilce izleri nasıl geçer, derin sivilce izleri nasıl tedavi edilir?

Sivilce tedavisi görüyorsanız bunlardan uzak durun!

Afrodizyak etkili parfümler: Yüzyıllardır kullanılan bu koku orgazmı tetikliyor!

Yeni evlilerin yatağına koyuyorlar!

Uzman ellerden çıktığında senelerce dayanıyor... Organik makyaj yaptıracaksanız bunlara dikkat!

Uzman ellerden çıktığında senelerce dayanıyor!

Yüzünüzü daha ince gösteren makyaj hilesi! Elmacık kemiklerini belirginleştirmede...

Yüzünüzü daha ince gösteren makyaj hilesi! Elmacık kemiklerini belirginleştirmede...

Adım adım evde pedikür yapmanın kolay yolları: Dikkat etmeniz gereken nokta tırnak kenarları!

Evde yaparken dikkat etmeniz gereken nokta tırnak kenarları! Çok derin kesmeyin çünkü...

Yağlı ciltten kurtulmanızı sağlayan yağlar! Buhur ve sardunya yağı gözenekleri tıkamadan...

Bu yağ meğer ne etkiliymiş! Bakterileri yok ederek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.