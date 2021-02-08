Cilt kuruluğunun önüne geçen süper besinler! Avokado ve bitter çikolata...

Kışın cildin kurumasını önlemeye yardımcı olmak için hangi yiyecekleri ve hangi yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini öğrenmek için beslenme hakkında bilmeniz gerekenler olduğunu unutmayın.
Cilt kuruluğunun nedenlerinden bir tanesi özellikle B vitamini eksikliğidir. Düşük dozda B vitamini desteği alınabilir veya doğal besinler yoluyla da temin edilebilir.
B vitaminleri, yeşil yapraklı bitkilerde, bulgurda, esmer ekmekte ve ette bulunur. Süt ve yoğurtta da bulunur. Bunları yeterli ve dengeli biçimde gün boyunca tüketirsek, cilt kuruluğunu önlemek için gerekeni yapmış oluruz.
Gün içerisinde yetişkin bireylerin 2 litre, çocukların da 1 - 1,5 litre kadar su tüketmesi de çok önemlidir. Yağsız yoğun nemlendiriciler kullanılabilir. B vitamini desteği gerekiyorsa doktora danışılmalıdır.
Meyveler doğal olarak nemlendirir, bu da tüm vücudunuz, özellikle de cildiniz için bir artıdır. Portakal, ananas ve biber gibi pek çok meyve, sadece hastalıkları önlemeye yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda kollajen oluşumunda ve yeni deri hücrelerinin büyümesinde ve onarımında da önemli olan C vitamini içerir.
Badem, cildi hasara neden olan ve erken yaşlanmaya neden olan serbest radikallerden korumak için yapılan çalışmalarda kanıtlanmış bir antioksidan olan E vitamini bakımından yüksektir. Diğer iyi E vitamini kaynakları arasında ayçiçeği tohumları ve ıspanak bulunur.
Cildiniz tüm yıl boyunca güneş hasarına karşı hassastır. Bu nedenle, güneş kremi sürmek ve vücudun cildi güneş ışınlarından korumak için kullandığı bir besin olan beta-karoten içeren yiyecekleri tüketmek her zaman iyi bir fikirdir. Tatlı patatesler, havuç gibi diğer turuncu sebzeler ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi mükemmel bir beta-karoten kaynağıdır.
Vücudunuzun cildi esnek ve nemli tutmak için ihtiyaç duyduğu sağlıklı yağların iyi bir kaynağıdır. Aynı zamanda cilt sağlığını geliştirmeye yardımcı olan çok sayıda C ve E vitamini içerir.
Bu kuru yemişler, cildin kurumasını önlemeye yardımcı olabilecek besinlerle doludur. Ceviz, E vitamini ve omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra sodyumun cilt üzerindeki kuruma etkilerine karşı koymaya yardımcı olan bir mineral olan yüksek seviyelerde potasyum içerir.
Bitter çikolata, cildin korunmasına yardımcı olan selenyum, çinko ve potasyum gibi minerallerin yanı sıra serbest radikallere karşı koruma sağlayan antioksidanlar içerir.
Somon, cilt hücrelerini güçlendiren, kansere karşı koruyabilen ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan omega-3 yağlarıyla dolu olduğu için kuru ciltler için harika bir besindir. Balık yiyen biri değilseniz, kolajeni korumaya , iltihaplanmaya karşı savaşmaya ve cildi sıkı tutmaya yardımcı olmak için omega-3 bakımından zengin diğer yiyecekleri (chia tohumu, ceviz, keten tohumu, yumurta sarısı gibi) tüketebilirsiniz.
Tuz oranı yüksek olan gıdalardan, genellikle dehidrate oldukları ve cildinizin daha da kuru görünmesine neden olabileceği için kaçınılmalıdır. Şekerli içecekler, kahve, siyah çay ve alkol de cildi kurutur.
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