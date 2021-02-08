Cilt kuruluğunun önüne geçen süper besinler! Avokado ve bitter çikolata...

Kışın cildin kurumasını önlemeye yardımcı olmak için hangi yiyecekleri ve hangi yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini öğrenmek için beslenme hakkında bilmeniz gerekenler olduğunu unutmayın.

Cilt kuruluğunun nedenlerinden bir tanesi özellikle B vitamini eksikliğidir. Düşük dozda B vitamini desteği alınabilir veya doğal besinler yoluyla da temin edilebilir.

B vitaminleri, yeşil yapraklı bitkilerde, bulgurda, esmer ekmekte ve ette bulunur. Süt ve yoğurtta da bulunur. Bunları yeterli ve dengeli biçimde gün boyunca tüketirsek, cilt kuruluğunu önlemek için gerekeni yapmış oluruz.

Gün içerisinde yetişkin bireylerin 2 litre, çocukların da 1 - 1,5 litre kadar su tüketmesi de çok önemlidir. Yağsız yoğun nemlendiriciler kullanılabilir. B vitamini desteği gerekiyorsa doktora danışılmalıdır.

CİLDİNİZ İÇİN TÜKETMENİZ GEREKEN BESİNLER

MEYVELER

Meyveler doğal olarak nemlendirir, bu da tüm vücudunuz, özellikle de cildiniz için bir artıdır. Portakal, ananas ve biber gibi pek çok meyve, sadece hastalıkları önlemeye yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda kollajen oluşumunda ve yeni deri hücrelerinin büyümesinde ve onarımında da önemli olan C vitamini içerir.