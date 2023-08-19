Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Kel kalmak istemiyorsanız bu içecekleri içmeden önce bir kez daha düşünün

Genetik yapı, saç derisinde ter ile yağ birikmesi, beslenme düzensizliği, stres, mevsimsel geçiş dönemleri ve kimyasal maddelerin aşırı tüketimi saç dökülmesine neden oluyor. Yapılan araştırmalar bunların yanı sıra bazı içeceklerin de kel kalma riskini yüzde 60 oranında artırdığını ortaya koydu.

SAÇLARIN ZAYIFLAYARAK KOPMASINA YOL AÇIYOR

Bilindiği üzere fazla şeker, insülin direncine neden olur ve kan akışını engeller. Bu da saç köklerinin zayıflayıp zamanla koparak dökülmesine neden olur.

Yapılan araştırmalar sonucunda kola, gazlı içecekler, tatlandırılmış meyve suları ve enerji içecekleri gibi ürünlerin saç dökülmesinin baş suçlusu olduğu ortaya çıktı.

ONLAR DA KEL KALMA OLASILIĞINI ARTIRIYOR

Öte yandan, şekerli ve kızarmış yiyeceklerin de kel kalma olasılığını artırdığı vurgulandı.

Ayrıca saç dökülmesinin yanı sıra şekerli içecek tüketenlerde depresyon ve anksiyetenin daha çok görüldüğü tespit edildi.

DEPRESYONA YAKALANMA ORANLARI: YÜZDE 25

Araştırmacılar, günde üç gazlı içecek tüketenlerin yaklaşık yüzde 25 daha fazla depresyon riskine sahip olduğunu belirtti.

