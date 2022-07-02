Saç dökülmesine karşı tek malzemeyle etkili çözüm

Saç dökülmesi, dünya çapında en çok şikâyet edilen konuların başında geliyor. Saç dökülmesinin birden fazla nedeni olabilir. Kadın erkek demeden yaşanan saç dökülmesi, genellikle vitamin kaybından, genetik faktörlerden, yanlış bakım uygulamalarından ötürü yaşanabilir. Saçlarınızı doğal yöntemlerle besleyerek vitaminini geri kazandırabilirsiniz. Bu sayede saç dökülmesini önleyebilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURAN TARİF

Saç dökülmesi sorunu için doğal bir uygulamayı deneyebilirsiniz. Saç sökülmesi sorununu ortadan kaldırmak için aynı zamanda beslenmenize de dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu yüzden en çok yumurta, badem, avokado ve yoğurt gibi besleyiciliği ve vitamini bol besinler tercih etmelisiniz. Bir de Hindistan cevizi kabuğu suyu kürünü deneyebilirsiniz.

Hindistan cevizinin kabuğunu 1 litre suda, pembeleşene kadar yaklaşık 20 dakika kaynatın.

Altını kapatıp soğumasını bekleyin.

Sprey şişesine kaynamış ve soğumuş Hindistan cevizi kabuğu suyunu doldurun.

Her gün saçlarınıza, sprey şişesi ile püskürtün.

40 dakika bekletin ve yıkayın.

Etkili bir uygulama olan Hindistan cevizi kabuğu suyu ile saç dökülmesi durur hatta saçlarınız daha hızlı uzayabilir.



