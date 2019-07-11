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Saç dökülmesinin önüne zeytinyağıyla geçin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BAKIM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

Genetik etkenler, vitamin eksiklikleri ve kullanılan yanlış ürünlerin sebep olduğu saç dökülmeleri, iş ve sosyal yaşamı olduğu kadar kişinin psikolojisini de olumsuz etkiliyor. Pek çok insan, genellikle basit bir sağlık problemi gibi görülen saç dökülmelerini evde hazırladığı bakım kürleri ile önlemeye çalışıyor. Ancak dermatolojik muayene yapılmadan ve saç dökülmesinin sebebi belirlenmeden hazırlanan bu bakım kürleri genellikle zararlı etkilere neden olabiliyor.

Saç dökülmesinin önüne zeytinyağıyla geçin

Memorial Hizmet Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Selma Salman, saç dökülmesi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

VİTAMİN EKSİKLİKLERİ SAÇLARINIZIN DÖKÜLMESİNE NEDEN OLABİLİR

Saç dökülmelerinin sebebini öğrenmek için iyi bir dermatolojik muayene gerekmektedir. Çünkü saçlı deriyi tutan bazı cilt hastalıkları saç köklerini yıkıma uğratarak bölgesel dökülme ya da açılmalara yol açmaktadır. Muayenede saçlı deride herhangi bir cilt hastalığı tespit edilmediyse saçın dökülme sebebi yine detaylı bir şekilde incelenmelidir. Her gün 100 saç telinin dökülmesi normal kabul edilmektedir. Bunun üzerinde olan dökülmeler daha ciddi sorunlara işaret edebilir. Ağır ateşli hastalıklar, stres, uyku ve beslenme düzensizliği, yanlış diyetler saç dökülmesine neden olabilirken cerrahi bir operasyon sonrası ve gebelikten 2-3 ay sonra saç dökülmeleri görülebilmektedir. Ancak bu tip dökülmeler 3-6 ay içinde kendiliğinden düzelmektedir. Bazı ilaçlar, demir, biotin, çinko, B12, D vitamini, folik asit eksiklikleri ve tiroit bozuklukları da saç dökülmelerine neden olmaktadır. Bu tip saç dökülmesi yaşayan hastalara mutlaka uygun bir tedavi uygulanmalıdır.

ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLMENİZ VARSA...

Dökülme, saçlı deri alın çizgisi ile tepe bölgesini içeren alanda daha yoğunsa ve bu alanlarda belirgin seyrelme izleniyorsa bu dökülme, erkek tipi saç dökülmesi olarak adlandırılmaktadır. Erkeklerde daha sık görülen ve kadın hastalarda da görülen erkek tipi saç dökülmesi genetik bir dökülme tipidir.Erkek tipi saç dökülmesi kadınlarda yumurtalık kistlerine bağlı olarak da gelişebilir. Bu şikayetleri yaşayan kadın hastalara mutlaka hormon tahlilleri yapılmalıdır. Ayrıca kadınlarda menopoz sonrası değişen hormon düzeylerinin etkisi de bu tip saç dökülmelerine neden olmaktadır.

Saç dökülmelerine; mantar hastalıkları, saçkıran, psikolojik nedenlere bağlı saç koparmaları, saçları sürekli gererek toplamalar da neden olmaktadır. Bu nedenle saç dökülme problemi olan hastaların mutlaka alanında uzman bir dermatoloğa başvurması gerekmektedir.

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ZEYTİNYAĞI İÇEREN SAÇ MASKELERİ FAYDALI

Genel saç dökülmelerinde vitamin, demir ve eser element desteği sağlayan besin takviyeleri önerilmektedir. Bunun yanında saçı besleyen zeytinyağı, Hint yağı, E, B vitamini içeren saç maskeleri tavsiye edilmektedir. Kronikleşen durumlarda ise erkek tipi saç dökülmesinde olduğu gibi saç spreyleri ve kozmetik işlemlerden yardım alınabilmektedir.

PRP VE MEZOTERAPİ İLE SAÇLARINIZI GÜÇLENDİREBİLİRSİNİZ

Erkek tipi saç dökülmelerinde saçlı deride erkeklik hormon düzeyi artmaktadır. Bu nedenle hormon düzeyini azaltmayı sağlayan saç spreyleri tedavinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Erkek tipi saç dökülmelerine kozmetik uygulamalarla da çözüm bulunabilmektedir. Bunlardan biri PRP yani trombositten zengin plazma uygulamasıdır. Hastanın kendi kanından elde edilen PRP, saçlı deriye uygulanarak kıl köklerinde hücre artışı, beslenme, güçlenme ve kalınlaşma sağlayarak büyümesini sağlamaktadır. Bir diğer kozmetik işlem ise mezoterapidir. Saç mezoterapisinde hormon özelliği olan maddeler ile saç kökünü besleyen vitamin ve eser elementler saç köklerine enjekte edilmektedir. Saçlı deride tamamen açılma oluşturacak düzeyde bir saç kaybı varsa saç ekimi önerilmektedir.

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