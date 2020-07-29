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Saç ekiminin güvenilirliği ve sosyal hayata dönüş

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

Yarattığı estetik kaygılar nedeniyle saç dökülmesi dünya genelinde milyonlarca kişinin saç ekimi operasyonlarına başvurmasına neden oluyor.

Saç ekiminin güvenilirliği ve sosyal hayata dönüş

İşlem uzun süredir güvenle gerçekleştirilmesine rağmen saç ekimi yaptırmak isteyen birçok kişinin tedirginliği devam ediyor. Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik “saç ekimi sonuçları güvenilir mi?” ve “saç ekimi sonrası sosyal hayata dönüş nasıl olmalı?” gibi en çok merak edilen soruları yanıtladı.

SAÇ EKİMİ SONUÇLARI GÜVENİLİR Mİ?

Saç ekimi uzman kişiler tarafından steril ameliyathane koşulları sağlanan saç ekim merkezlerinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. İşlemin başarısı için kişinin fiziksel gelişimini tamamlamış olması, saç ekimi için engel teşkil eden fizyolojik bir rahatsızlığının bulunmaması, baş bölgesindeki saçlı alanda yani donör bölgede yeterli sağlıkta ve kalitede saç folikülünün olması gibi şartların sağlanması gerekir. Kişiye özel planlama gerçekleştirilip doğru teknik tercih edildiğinde, hasta saç ekimi sonrası dikkat etmesi gerekenlere uyduğunda saç ekimi sonuçlarının güvenli olduğu bilinmektedir.

SAÇ EKİMİ SONRASI SOSYAL HAYATA DÖNÜŞ NASIL OLMALI?

Saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylara geçmeden önce önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Saç ekimi sonrası iyileşme süreci hastadan hastaya değişiklik gösterebilmekle birlikte yaklaşık 1 yıl kadar sürebilir. Operasyon sonrası elde edilecek başarının maksimize edilmesi için ilk 1 haftalık süreç oldukça önemlidir. Operasyon sonrası hastaların dayanılmaz ağrıları olmaz, ağrı kesicilerle süreç maksimum konforla geçirilebilir.

  • Operasyon sonrası erken dönemde uyurken ekim yapılan alan ile yastık temas etmeyecek şekilde pozisyon belirlenmelidir.

  • Saç ekiminin ertesi günü bandaj çıkarılacak ve saç ekim merkezi tarafından pansuman yapılacaktır.

  • Saç ekimi sonrası alkol ve sigara kullanılmamalıdır. Yara iyileşme süreci olumsuz etkilenebilir.

  • Saç ekimi sonrası minimum 1 aylık süreçte ağır ve yüksek tempolu egzersizlerden kaçınılmalıdır.

  • Saç ekiminden yaklaşık 1 hafta sonra yürüyüş yapılabilir. Kan basıncının çok yükselmemesi ve terlenmemesi önemlidir.

  • Saç ekiminden sonra yaklaşık 15 gün güneş ışığından korunmak gerekir. Kafaya baskı yapmayan şapkalar tercih edilebilir.

  • Masa başı işte çalışanlar operasyondan sonra 2-3 gün içerisinde işlerine dönebilirler. Bu süre mesleğin yoruculuğu doğrultusunda uzayabilir.

Saç Ekimi Medikal Direktörü
İbrahim ÇEVİK

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