Saç ekiminin güvenilirliği ve sosyal hayata dönüş

İşlem uzun süredir güvenle gerçekleştirilmesine rağmen saç ekimi yaptırmak isteyen birçok kişinin tedirginliği devam ediyor. Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik “saç ekimi sonuçları güvenilir mi?” ve “saç ekimi sonrası sosyal hayata dönüş nasıl olmalı?” gibi en çok merak edilen soruları yanıtladı.

SAÇ EKİMİ SONUÇLARI GÜVENİLİR Mİ?

Saç ekimi uzman kişiler tarafından steril ameliyathane koşulları sağlanan saç ekim merkezlerinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. İşlemin başarısı için kişinin fiziksel gelişimini tamamlamış olması, saç ekimi için engel teşkil eden fizyolojik bir rahatsızlığının bulunmaması, baş bölgesindeki saçlı alanda yani donör bölgede yeterli sağlıkta ve kalitede saç folikülünün olması gibi şartların sağlanması gerekir. Kişiye özel planlama gerçekleştirilip doğru teknik tercih edildiğinde, hasta saç ekimi sonrası dikkat etmesi gerekenlere uyduğunda saç ekimi sonuçlarının güvenli olduğu bilinmektedir.

SAÇ EKİMİ SONRASI SOSYAL HAYATA DÖNÜŞ NASIL OLMALI?

Saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylara geçmeden önce önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Saç ekimi sonrası iyileşme süreci hastadan hastaya değişiklik gösterebilmekle birlikte yaklaşık 1 yıl kadar sürebilir. Operasyon sonrası elde edilecek başarının maksimize edilmesi için ilk 1 haftalık süreç oldukça önemlidir. Operasyon sonrası hastaların dayanılmaz ağrıları olmaz, ağrı kesicilerle süreç maksimum konforla geçirilebilir.