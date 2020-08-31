Saç kaç günde bir yıkanmalı? Sakın bu hatayı yapmayın....

Sabah banyonuzu yaptınız, saçınızı kuruttunuz ve şekillendirdiniz. Gün boyu dikkatler saçlarınızda... Kapanışı da spor salonunda yapmak istediniz ve sonuç; saç diplerinde kaşıntı ve yağlanma... Tanıdık mı geldi? Çoğunuz sık yıkanmasının saça zarar verdiğini duydunuz ya da tecrübe ettiniz ancak uygun rutini bir türlü oluşturamadınız. Belki de yapılması gereken oldukça basittir ve ihtiyacınız olan tüyo aşağıdaki maddelerde saklıdır...
SAÇ TİPİ ÖNEMLİ BİR ETKEN
Raflarda bunca farklı şampuan çeşidinin olması boşuna değil. Öncelikle yapmanız gereken saçınızın ne istediğini bilmek. Sönük saçı, hacimli saça nazaran daha fazla yıkamak gerekir. Tersine kalın telli saçları, ince telli saçlardan daha uzun süre yıkamadan kullanabilirsiniz. Kıvırcık saçlar yapısı gereği daha kurudur ve saçın doğal yağını uzun süre tutar. Düz saçlarda ise yağ kolayca kayıp gidecektir.
YAŞAM TARZI VE AKTİVİTE
Konu saçlarımız olduğunda çok fazla insanın göz önünde bulundurmadığı durum, yaşam tarzı ve günlük aktiviteleri. Ter, doğal yağların saçınızdan akmasına ve terde bulunan tuz, saç derisinde döküntüye neden olur.
PEKİ, SAÇINIZI NE SIKLIKLA YIKAMALISINIZ?
Eğer normal yapıda bir saça sahipseniz ve yağlılık veya kuruluktan muzdarip değilseniz saçınızı dilediğiniz zaman yıkama lüksüne sahipsiniz. Bunun dışında, kuru saç tipleri haftada en fazla iki kez şampuan görmeli. Yağlı bir saça sahipseniz, saçınızın daha fazla yağ üretmesine neden olan şampuan kullanmak sizi bir kısır döngüye sokabilir. Bu nedenle iki yıkama arasını uzatmak için kuru şampuan kullanabilirsiniz.
Duş almadığınızda pis hissediyorsanız, sadece vücudunuzu yıkayabilirsiniz. Ya da saçınızı şampuan kullanmadan sadece suyla yıkayın. Her saç, şampuandan ziyade suya ihtiyaç duyar.
Birçok uzmana göre, geleneksel şampuan-krem ikilisindense sadece saç kremi ile saçlarımızı yıkamalıyız. Saça biraz yağ beslemesi yaparak doğal yağların geri kalan işi halletmesine izin vermeliyiz.
KOYU RENK SAÇLAR
Eğer koyu renk saça sahipseniz saçlarınızı haftada maksimum iki defa yıkayın. Çok fazla şampuan saçta pigment kaybına yol açar ve solgun bir görünüme neden olur. Pigmentler ayrıca saçın daha az yağlı görünmesine yardımcı olurlar.
EVRENSEL FORMÜL
Saçlarımız tıpkı vücudumuzdaki diğer organlar gibi koşullara oldukça dayanıklıdır ve uyum sağlar. Saçınızı ne kadar az yıkarsanız yeni yıkama alışkanlığına uyum sağlayacaktır. Şampuan ve fön gibi etkenlerle zorlamadığınızda, daha az yağ üretecektir. Saçınızı böylesine eğitmek belki çok fazla zamanınızı alabilir, ama elde edeceğiniz sonuç buna değer.
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