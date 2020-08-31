Saç kaç günde bir yıkanmalı? Sakın bu hatayı yapmayın....

Sabah banyonuzu yaptınız, saçınızı kuruttunuz ve şekillendirdiniz. Gün boyu dikkatler saçlarınızda... Kapanışı da spor salonunda yapmak istediniz ve sonuç; saç diplerinde kaşıntı ve yağlanma... Tanıdık mı geldi? Çoğunuz sık yıkanmasının saça zarar verdiğini duydunuz ya da tecrübe ettiniz ancak uygun rutini bir türlü oluşturamadınız. Belki de yapılması gereken oldukça basittir ve ihtiyacınız olan tüyo aşağıdaki maddelerde saklıdır...

SAÇ TİPİ ÖNEMLİ BİR ETKEN

Raflarda bunca farklı şampuan çeşidinin olması boşuna değil. Öncelikle yapmanız gereken saçınızın ne istediğini bilmek. Sönük saçı, hacimli saça nazaran daha fazla yıkamak gerekir. Tersine kalın telli saçları, ince telli saçlardan daha uzun süre yıkamadan kullanabilirsiniz. Kıvırcık saçlar yapısı gereği daha kurudur ve saçın doğal yağını uzun süre tutar. Düz saçlarda ise yağ kolayca kayıp gidecektir.

YAŞAM TARZI VE AKTİVİTE

Konu saçlarımız olduğunda çok fazla insanın göz önünde bulundurmadığı durum, yaşam tarzı ve günlük aktiviteleri. Ter, doğal yağların saçınızdan akmasına ve terde bulunan tuz, saç derisinde döküntüye neden olur.