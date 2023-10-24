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Saç kepeği diyerek görmezden gelmeyin! Kafa derisinde görülen bu durum o hastalığın habercisi olabilir

24.10.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Kafa derisinde görülen saç kepeği birçok kişi için can sıkıcıdır. Uzmanlar bu sorunu yaşayan kişileri uyarıyor. Genellikle yüzeysel olduğu düşünülen saç kepeği, parkinson hastalığının habercisi olabilir.

Saç kepeği diyerek görmezden gelmeyin! Kafa derisinde görülen bu durum o hastalığın habercisi olabilir

Saç kepeği çoğunlukla genç erişkinlik döneminde başlar ve orta yaş boyunca sürer. Fakat uzmanlar saç kepeğinin, parkinson hastalığının belirtisi olabileceğini belirtiyor.

Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin bozulması sonucu görülüyor. Hareketlerde yavaşlığa ve en temel ihtiyaçları yaparken bile zorluk yaşanmasına yol açan bu hastalık tüm yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Parkinson hastalığında erken teşhis ve doğru tedavi önemli.

Parkinson hastalığının genellikle yaşlılarda görüldüğü düşünülse de bu hastalık gençleri de etkisi altına alabiliyor. Titreme, yavaş hareket ve geveleyerek konuşmak parkinsonun erken belirtileri olduğu biliniyor. Ancak yapılan araştırmalara göre bu hastalığa sahip çoğu insan, "inatçı" kepek de dahil olmak üzere kafa derisi sorunlarından da muzdariptir.

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KEPEK SORUNUNDAN MUZDARİP OLANLAR DİKKAT!

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Parkinson hastalığının gelişimi aynı zamanda seboreik dermatitin (SD) başlamasıyla da ilişkilidir. Yeni bir çalışma, ciddi hareket semptomları olan kişilerde SD'nin daha yaygın olduğunu buldu. SD, genellikle kafa derisini etkileyen "yaygın bir cilt durumudur". PD'li kişiler üç kafa derisi probleminden muzdariptir. Mayo Clinic, pullu yamalar, iltihaplı kırmızı deri ve "inatçı kepek" olduğunu açıklıyor.

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ÇOK SAYIDA PARKİNSON HASTASINI ETKİLİYOR

Sağlık kurumu şöyle açıklıyor:

"Genellikle yüz, burun yanları, kaşlar, kulaklar, göz kapakları ve göğüs gibi vücudun yağlı bölgelerini etkiler. Pek çok laboratuvar çalışmasına göre, cilt durumunun Parkinson hastalığı olan hastaların yüzde 19 ila 59'unu etkilediği düşünülmektedir. SD alan Parkinson hastalarının kabaca yüzde 88'i yüzlerinde SD yaşarken, yüzde 70'i kafa derisi sorunları yaşıyor.

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TERLEME SORUNUNU GÖZ ARDI ETMEYİN

Bazı araştırmacılar Parkinson hastalığında derideki doğal mikroorganizmaların bozulduğunu ileri sürmüşlerdir. Bir deney farklı bir açıklama önerdi: Parkinson hastalarında yüksek maya yoğunluğu. Parkinson hastalığı olan kişilerin yaşayabileceği başka sıra dışı semptomlar da vardır. Hem aşırı terleme (hiperhidroz) hem de yeterince terlememe (hipohidroz) durumun belirtileri olabilir.

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SİNİR SİSTEMİNİN BOZULMASINA YOL AÇIYOR

British Columbia Parkinson Derneği'ne göre aşırı terleme, otonom sinir sisteminizin bozulmasına neden olur. Otonom sinir sisteminiz, kalp atış hızı, sindirim, kan basıncı ve terleme gibi vücudunuzdaki birçok otomatik işlevi kontrol eder. Sağlık kurumu şöyle açıklıyor: "ANS, vücuttaki terlemeyi ve diğer birçok işlemi kontrol eder ve Parkinson hastaları, terleme dahil olmak üzere bu süreçlerin bazılarını doğal olarak düzenleme becerisinde genellikle azalma yaşar."

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