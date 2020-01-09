Saç mezoterapisi hakkında bilmeniz gerekenler

Mezoterapide derinin orta katmanına mikro iğneler kullanılarak çeşitli enjeksiyonlar yapılır. Bu enjeksiyonların içeriği ise uygulamanın yapılma nedenine ve bölgesine göre farklılık gösteriyor.

Mezoterapi temel olarak etken maddelerin doğrudan cilt altına enjeksiyonu ile yapılan bir uygulama olduğu için diğer tedavi yöntemlerine göre etki mekanizması ile farkını ön plana çıkarıyor.

Ağızdan alınan ilaçlar ya da kas veya damar içi enjeksiyonlarda etken maddenin hedef organa ne kadar ulaştığını belirlemek mümkün olmazken aynı zamanda bu tedavi yöntemlerinin farklı yan etkileri ortaya çıkabiliyor.

Mezoterapi ise etken maddenin doğrudan ilgili bölgeye enjekte edilmesi ile uygulandığı için etken maddenin daha düşük dozda kullanılması, doğru yere ulaşması ve yan etkilerin ortadan kalkması ile çok daha etkili sonuçlar alınmasına yardımcı oluyor.

SAÇ MEZOTERAPİSİ İLE ALINAN SONUÇLAR NELERDİR?

Saç mezoterapisi, saçlı deriye çeşitli kokteyllerin enjeksiyon tekniği ile uygulanması olarak tanımlanabilir. Bu uygulama ile saç dökülmesinde azalmanın yanı sıra saç kıran ya da bölgesel dökülmelere de müdahale edilmek için tercih edilebiliyor.