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  4. Saç mezoterapisi hakkında bilmeniz gerekenler

Saç mezoterapisi hakkında bilmeniz gerekenler

Uzm. Dr. Nidal Baraş Uzm. Dr. Nidal Baraş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mezoterapi, 70 yılı aşkın geçmişi ile aslında oldukça eski ve popüler bir tedavi yöntemidir. Ameliyatsız estetik uygulamaların gelişmesi ve insanların bu uygulamalara daha çok rağbet göstermesi ile birlikte mezoterapi estetik alanında da sıkça tercih ediliyor. Peki saç mezoterapisi hakkında ne biliyoruz? Uzm. Dr. Nidal Baraş, saç mezoterapisi konusunda aklımıza takılan tüm soruları bizler için yanıtladı.

Saç mezoterapisi hakkında bilmeniz gerekenler

Mezoterapide derinin orta katmanına mikro iğneler kullanılarak çeşitli enjeksiyonlar yapılır. Bu enjeksiyonların içeriği ise uygulamanın yapılma nedenine ve bölgesine göre farklılık gösteriyor.

Mezoterapi temel olarak etken maddelerin doğrudan cilt altına enjeksiyonu ile yapılan bir uygulama olduğu için diğer tedavi yöntemlerine göre etki mekanizması ile farkını ön plana çıkarıyor.

Ağızdan alınan ilaçlar ya da kas veya damar içi enjeksiyonlarda etken maddenin hedef organa ne kadar ulaştığını belirlemek mümkün olmazken aynı zamanda bu tedavi yöntemlerinin farklı yan etkileri ortaya çıkabiliyor.

Mezoterapi ise etken maddenin doğrudan ilgili bölgeye enjekte edilmesi ile uygulandığı için etken maddenin daha düşük dozda kullanılması, doğru yere ulaşması ve yan etkilerin ortadan kalkması ile çok daha etkili sonuçlar alınmasına yardımcı oluyor.

SAÇ MEZOTERAPİSİ İLE ALINAN SONUÇLAR NELERDİR?

Saç mezoterapisi, saçlı deriye çeşitli kokteyllerin enjeksiyon tekniği ile uygulanması olarak tanımlanabilir. Bu uygulama ile saç dökülmesinde azalmanın yanı sıra saç kıran ya da bölgesel dökülmelere de müdahale edilmek için tercih edilebiliyor.

Saç ekimi uygulamaları ile kıyaslandığı zaman daha kısa sürede ve daha az maliyetle sonuç veren saç mezoterapisi hem erkeklerde hem de kadınlarda saçlı derinin daha güçlü ve sağlıklı olmasına olanak sağlıyor.

Saç ekimi gereksiniminin ortaya çıkmasından önce ya da erkeklerde kelliğin geciktirilmesinde tercih edilen bu teknik sayesinde sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak mümkün.

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SAÇ MEZOTERAPİSİ NASIL UYGULANIR? KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Saçlı derinin ihtiyacı olan bileşenlerin kokteyl olarak hazırlanması ve cilt altı dokuya enjekte edilmesi ile uygulanan saç mezoterapisi oldukça konforlu bir tekniktir.

Saç dökülmesi ve cansız saçların güçlenmesi için haricen uygulanan çok sayıda kür ve kozmetik ürün olsa da enjeksiyon ile çok daha kısa sürede etkili sonuç alınabilir. Uygulama sonrasında saçlı deride kılcal damar oluşumu artar ve mevcut kılcal damarların kan dolaşım seviyesi yükselir.

Bu sayede çok daha canlı ve güçlü saç çıkışı mümkün olur. Kılcal damarlarda elde edilen gelişim ile birlikte kellik sorununa çözüm bulunabilir ya da olası bir kellik durumunun gecikmesi sağlanabilir.

Uzm. Dr. Nidal Baraş

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Anahtar Kelimeler:
Saç mezoterapisi Mezoterapi

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