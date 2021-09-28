Her yöntem size uygun olmayabilir! İşte saç renginize göre en doğru bakım önerileri

Sarı, siyah, kızıl, pembe, yeşil, mavi veya kahve tonları... Hepsi saçlara çok yakışan birbirinden güzel renkler. Ancak hepimiz biliyoruz ki her güzelliğin zahmetli bir yanı mutlaka var. Boyalı saçların zahmetli yanı ise normalden daha özenli ve farklı bir bakım gerektirmesi. Peki boyalı saçlara uygulamanız gereken bakım rutininin saç rengine göre değişiklik gösterdiğini biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz! Örneğin; sarı renge farklı bir bakım uygularken siyaha ve diğer renklere farklı uygulama yapmanız gerekiyor. "Nasıl bir bakım yapmamız gerekiyor?" diyorsanız sizin için derlediğimiz küçük tüyolara göz atın.

SAÇ RENGİNE GÖRE DEĞİŞEN BAKIM TÜYOLARI