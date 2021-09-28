Her yöntem size uygun olmayabilir! İşte saç renginize göre en doğru bakım önerileri

Sarı, siyah, kızıl, pembe, yeşil, mavi veya kahve tonları... Hepsi saçlara çok yakışan birbirinden güzel renkler. Ancak hepimiz biliyoruz ki her güzelliğin zahmetli bir yanı mutlaka var. Boyalı saçların zahmetli yanı ise normalden daha özenli ve farklı bir bakım gerektirmesi. Peki boyalı saçlara uygulamanız gereken bakım rutininin saç rengine göre değişiklik gösterdiğini biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz! Örneğin; sarı renge farklı bir bakım uygularken siyaha ve diğer renklere farklı uygulama yapmanız gerekiyor. "Nasıl bir bakım yapmamız gerekiyor?" diyorsanız sizin için derlediğimiz küçük tüyolara göz atın.
Saçlarınız boyama esnasında fazlaca işlemden geçtiği için nazik davranmalı ve saçınıza uygulayacağınız bakımı ihmal etmemelisiniz.
Sarı saç rengine sahipseniz yakaladığınız bu tonun farklı bir renge dönüşmemesi için haftada 1-2 kez sarı saçlar için özel olarak üretilen mor şampuanları kullanmalısınız.
Saçlarınız boyama esnasında yıpranmış olabilir. Özellikle tercihinizi sarı ve kızıl gibi koruması zor olan renklerden yana kullandıysanız ekstra bakım yapmanız gerekebilir. Böyle bir durumda saçlarınıza nem veren saç maskelerini, güçlendirici serumları veya kremleri kullanabilirsiniz.
Her saç renginin ihtiyaç duyduğu bakım ürünü farklı olduğundan maske, serum ve kremleri seçerken saç renginize uygun olduğundan emin olmalısınız.
Gelelim siyah, kahve gibi koyu tonlardan ve yeşil, pembe, mavi, mor gibi renkli tonlardan oluşan renk grubuna. Bunlar saça tutunması zor olan ve her yıkamada saçtan hızlıca akan renkler arasında yer alıyor. Siz de saç renginizin uzun süre aynı tonda kalmasını istiyorsanız saçlarınızı normalden daha az yıkamalısınız. Böyle bir durumda kuru şampuan imdadınıza koşabilir.
Saç renginizi uzun süre korumak için saçlarınızı sıcak su yerine ılık veya soğuk suyla yıkamalısınız.
Boyalı saçlarınızı güneşten uzak tutarak yıpranmasını önlemelisiniz.
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