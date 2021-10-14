Saç rengini açmak için kimyasal kullanmanıza gerek yok! Bu doğal yöntemlerle...

İster açık tonlarda ister koyu tonlarda saça sahip olun, bir hatta birkaç tona kadar saç rengini açabilirsiniz. Üstelik bu uygulamalarla tüm saç rengini açabileceğiniz gibi, saçınızda ombre etkisi de yaratabilirsiniz. Hadi gelin, evde rahatlıkla yapabileceğiniz bu yöntemlere birlikte göz atalım.

VAZGEÇİLMEZ RENK AÇICI PAPATYA

Papatya elbette saç rengini açmak için kullanılan vazgeçilmez bir ürün. Papatya ile saç rengini açmak için şu adımları izleyin:

En iyi sonuç için doğal yollarla kurutulmuş papatyayı tercih edin ancak bulamazsanız da sorun olmaz.

Bir bardak su ile bir avuç papatyayı kaynatın.

Kaynayan karışımı süzün ve ılımasını bekleyin.

Ilık karışımı saçınıza püskürtün ve 10 dakika bekletip durulayın.

Ombre etkisi için saçlarınızın tamamına değil, sadece uç kısımlarına uygulayabilirsiniz.

Bu uygulamayı düzenli olarak yaptığınızda saç renginizin açılmaya başladığını göreceksiniz.

SİRKE İLE HEM SAÇ RENGİNİZİ HEM DE SAÇINIZI BESLEYİN

Elma sirkesi saç rengini açmanın yanı sıra, saçları da besleyen harika bir ürün. Sirkeyi renk açıcı olarak kullanmak için:

Saçlarınızı şampuanlayın ve durulayın.

Son durulama suyunuz sirkeli su karışımı olmalı.

Eğer sirkenin kokusu sizi rahatsız ediyorsa karışıma lavanta yağı damlatabilirsiniz.

Düzenli olarak sirkeli su ile saçınızı duruladığınızda hem saç renginiz açılacak hem de saçlarınız daha güçlü olacak.

DENİZ TUZUNDAN DESTEK ALABİLİRSİNİZ

Bir çorba kaşığı doğal deniz tuzu ile yarım bardak ılık suyu karıştırın.

Tuz iyice eridikten sonra karışımı kökten uca tüm saçınıza sürün.

Eğer mümkünse güneş gören bir yerde yaklaşık 20 dakika kadar bekleyin ve durulayın.

BAL VE LİMONLA SAÇ RENGİNİZİ AÇIN