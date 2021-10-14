Saç rengini açmak için kimyasal kullanmanıza gerek yok! Bu doğal yöntemlerle...

İster açık tonlarda ister koyu tonlarda saça sahip olun, bir hatta birkaç tona kadar saç rengini açabilirsiniz. Üstelik bu uygulamalarla tüm saç rengini açabileceğiniz gibi, saçınızda ombre etkisi de yaratabilirsiniz. Hadi gelin, evde rahatlıkla yapabileceğiniz bu yöntemlere birlikte göz atalım.
Papatya elbette saç rengini açmak için kullanılan vazgeçilmez bir ürün. Papatya ile saç rengini açmak için şu adımları izleyin:
En iyi sonuç için doğal yollarla kurutulmuş papatyayı tercih edin ancak bulamazsanız da sorun olmaz.
Bir bardak su ile bir avuç papatyayı kaynatın.
Kaynayan karışımı süzün ve ılımasını bekleyin.
Ilık karışımı saçınıza püskürtün ve 10 dakika bekletip durulayın.
Bu uygulamayı düzenli olarak yaptığınızda saç renginizin açılmaya başladığını göreceksiniz.
Elma sirkesi saç rengini açmanın yanı sıra, saçları da besleyen harika bir ürün. Sirkeyi renk açıcı olarak kullanmak için:
Saçlarınızı şampuanlayın ve durulayın.
Son durulama suyunuz sirkeli su karışımı olmalı.
Eğer sirkenin kokusu sizi rahatsız ediyorsa karışıma lavanta yağı damlatabilirsiniz.
Bir çorba kaşığı doğal deniz tuzu ile yarım bardak ılık suyu karıştırın.
Tuz iyice eridikten sonra karışımı kökten uca tüm saçınıza sürün.
Bir adet limonun suyunu bir yemek kaşığı bal ile karıştırın.
Eğer karışım püskürtmeye uygun değilse daha fazla limon suyu ekleyebilirsiniz.
Karışımı tüm saçınıza uygulayabileceğiniz gibi, rengini açmak istediğiniz alanlara da uygulayabilirsiniz.
Mümkünse güneş alan bir yerde birkaç saat kadar beklemeniz gerekiyor.
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