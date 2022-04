Saç renginizi kullandığınız anda canlandıracak en kullanışlı ve işe yarar ürünler

Mevsim geçişleri, şehir hayatı ve hava kirliliği saç kalitenizi olumsuz yönde etkileyebilir. Peki, saç sağlığınızı doğru ürünler kullanarak koruyabileceğinizi biliyor muydunuz? Saçlarınızın bebeksi bir parlaklık ve ışıltılı görünüm kazanmasını sağlayacak pek çok ürün keşfedilmeyi bekliyor. Gelin, saçlarınızı canlandıracak ürünlere birlikte göz atalım.

1. Anında muhteşem görünen saçlar: L'oreal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

Saçlarının daha parlak ve yumuşacık olmasını kim istemez ki! L'oreal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem, saçlarınızın anında daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. Değerli çiçek özleri ve jojoba yağı ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde daha parlak, canlı, yumuşacık saçlara kavuşmanızı sağlıyor. Muhteşem kokusuyla uzun süre kalıcı etki bırakan krem ile herkesi kendinize hayran bırakacaksınız. Islak veya kuru fark etmeksizin saç boy ve uçlarına uygulayarak kullanabilirsiniz. Kurutma veya şekillendirme öncesinde saçınıza uyguladığınızda 230 dereceye kadar ısı koruması sağlayan L'oreal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem vazgeçilmeziniz olacak!

2. Daima canlı ve parlak sarılar: L'oreal Professionnel Serie Expert Mor Şampuan

Güneş ışınlarının yarattığı zararlı etkiler beyaz ve gri saçlarda renk değişikliklerine sebep olabiliyor. Sarılaşmış saç rengini ve ton farklılıklarını ortadan kaldırmak, daha parlak bir saç rengine sahip olmak için L'oreal Professionnel Serie Expert Mor Şampuan'dan yardım alabilirsiniz. Beyaz ve gri saçlar için özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde ilk kullanımda gözle görülür bir parlaklık sağlıyor. Uzun süreli kullanımda saçlarınızın daha yumuşak ve pürüzsüz görünmesine yardımcı oluyor. Ayrıca şampuan saçlarınıza protein desteği sağlayarak saç kalitenizi arttırıyor. Böylece daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

3. Işıl ışıl bir parlaklık: Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Yağı

Boyalı saçların parlaklığını geri kazanmasını sağlayacak ürünlerin başında Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Yağı geliyor. İçerisinde yer alan pek çok besleyici yağ sayesinde ürün, saçınızı daha parlak ve canlı bir renge kavuşturuyor. Ayrıca kimyasal uygulamaların saçınızda oluşturduğu mat görüntüyü ortadan kaldırıyor. Kamelya yağı saçınızı pürüzsüz görünüme kavuştururken argan yağı saçınızın kaybettiği gücü ve sağlığı geri kazanmasına yardımcı oluyor. Kuru veya ıslak saçlarınıza 1 ila 2 pompa uygulayabilirsiniz. Ayrıca saçınızı şekillendirdikten sonra da uygulayarak daha kalıcı bir parlaklık yakalayabilirsiniz.

4. Büyüleyici bir bakım: L'oreal Elseve Dream Long Wonder Water Mucizevi Bakım Suyu

Kısa sürede mükemmel etki ve hızlı kullanım sağlayan ürünler hayatınızı kolaylaştırabilir. L'oreal Elseve Dream Long Wonder Water Mucizevi Bakım Suyu yenilikçi Lamellar teknolojisi sayesinde hızlı bir bakım sağlıyor. Duşta kullanacağınız bakım suyunu şampuanlama sonrası saçınıza uygulayabilirsiniz. Saç tipinize uygun miktarda ürünü saç boylarınıza 8 saniye boyunca masaj yaparak yedirin ve bekletin. Ardından saçınızı durulayın. İşte bu kadar basit! L'oreal Elseve Dream Long Wonder Water Mucizevi Bakım Suyu'nun saçınızda yarattığı parlak, yumuşak ve pürüzsüz etkiyi anında gözlemleyebilirsiniz.

5. Gücünüzü doğadan alın: L'oreal Paris Botanicals Fresh Care Parlaklık İksiri

Doğanın bahşettiği güzellikleri saç bakım rutininize taşımaya ne dersiniz? L'oreal Paris Botanicals Fresh Care Parlaklık İksiri, içerisinde yer alan sardunya yağı ile daha parlak ve canlı bir saç görünümüne kavuşmanızı sağlıyor. Canlılığını yitirmiş mat ve boyalı saçlar için özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. İçerisinde zararlı kimyasallar silikon ve paraben yer almayan parlaklık iksirini duş sonrasında saçınıza uygulayabilirsiniz. Uygulama sonrasında saçınızın parlaklığını ortaya çıkararak ışıl ışıl görünmesini sağlayan ürün çiçeksi kokusu sayesinde sizi büyüleyecek.

6. Anında kurtarıcı bakım: Olaplex Hair Perfector No.3

Güçlü ve onarıcı bir bakıma ne dersiniz? Kuaför salonlarında uygulanan yıpratıcı işlemlerin bıraktığı etkiyi Olaplex Hair Perfector No.3 ile saçınızdan silip atabilirsiniz. Patentli formülü sayesinde ürün, ilk kullanımda bile saçlarınıza gözle görülür parlaklık kazandırıyor. Ayrıca yıpranmış saç tellerinizin bağlarını güçlendirerek muhteşem bir onarım ve bakım sağlıyor. Evinizin konforunda, tüm kuaförlere taş çıkaracak bir saç bakımı yapabilir, etkili sonuçlar alabilirsiniz. Nemi alınmış veya kuru saçınıza ihtiyacınız olan miktarda ürünü uygulayıp bekletin. Sonrasında saçınızı durulayarak ürünü arındırın. İşte yumuşacık ve parlak saçlara sahip olmak bu kadar kolay!

7. Etkili bir maske: Pantene Hair Biology Canlandırıcı ve Parlatıcı Maske

Sarı ve gri saçlar için üretilmiş şampuanlar kadar saç maskeleri de popüler. Pantene Hair Biology Canlandırıcı ve Parlatıcı Maske, doğal içerikleri sayesinde saçınızın ihtiyacı olan bakımı sunarken saç renginizi daha canlı ve parlak bir hâle getiriyor. Ağır işlemler sonucu saçınızda oluşan hasarı onararak renk eşitliği sağlayan maske, antioksidanlar, Pro-V ve jojoba yağı içeriyor. Bu sayede saçınızı derinden besleyerek kaybettiği gücü geri almasını sağlıyor. Şampuan sonrasında bir miktar ürünü saçınıza uygulayarak bekleyin ve sonrasında durulayarak arındırın.

8. Saç renginizi uzun süre koruyun: L'oreal Paris Elseve Color Vive Renk Koruyucu Bakım Şampuanı

Saç boyanızın ilk günkü gibi parlak ve canlı durmasını ister misiniz? O hâlde L'oreal Paris Elseve Color Vive Renk Koruyucu Bakım Şampuanı kurtarıcınız olacak. Röfleli ve boyalı saçlar için özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde haftalarca kalan capcanlı bir saç rengine sahip olabilirsiniz. İçeriğinde bulunan keten tohumu yağı sayesinde ürün, parlak bir saç görünümü oluşturuyor. Kırmızı şakayık ve UV filtresi ile saç renginizin uzun süre aynı kalmasını ve dış etkenlerden korunmasını sağlıyor. Düzenli kullanımda canlı, yumuşacık ve bakımlı saç görünümü vadeden ürün sayesinde muhteşem saçlara kavuşabilirsiniz.

9. Herkesi kıskandıracak parlaklık: Bioaqua Gür ve Parlak Saçlar İçin At Yağı Şampuanı

Yıpranmış ve canlılığını yitirmiş saçlarınız için Bioaqua Gür ve Parlak Saçlar İçin At Yağı Şampuanı'ndan yardım alabilirsiniz. Doğal içeriklere sahip olduğundan daha gür ve parlak saçlara kavuşmanızı sağlayacak şampuanın içerisinde at yağı, zencefil ekstresi, zeytinyağı ve aloe vera bulunuyor. Antibakteriyel özelliğe sahip olan at yağı, saçınızı dış etkenlerin yarattığı olumsuz etkenlere karşı koruyor. Saç tellerinizi onarırken saç derinizi de ihmal etmeyen ürün, saç köklerinizi besleyerek derinlemesine bakım sağlıyor. Bu sayede kökten uca canlı ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz.

10. Çiçeklerin zarif dokunuşunu hissedin: Mousson Orkide İçerikli Saç Bakım Kremi ve Maskesi

Keratin saç temelini oluşturan önemli bir madde. Yıpranmış, nemini ve ışıltısını kaybetmiş saçların en büyük problemi yeterli keratin bakımının uygulanmaması olabilir. Mousson Orkide İçerikli Saç Bakım Kremi ve Maskesi, içerisinde yer alan keratin ve orkide ile onarıcı bakım sağlıyor. UVA ve UVB filtreleri de içeren ürün, saç renginizin olduğundan daha uzun süre canlılığını korumasına yardım ediyor. Saç parlaklığını korurken yumuşacık olmasını da sağlayan bakım maskesi sayesinde saç kalitenizi arttırabilirsiniz. Düzenli kullanımda daha sağlıklı bir saç görünümüne kavuşabilirsiniz.