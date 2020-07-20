Saç uzatmada soğan suyu mucizesi! Bu 5 harika tarifi uygulayarak...

Saçlarınıza gereken tüm özeni gösterseniz de bazen uzaması uzun zaman alır. Oysa rüyanızdaki saça ulaşmak soğan suyuyla çok kolay. Uzman açıklamalarına göre, soğan suyunun saça birçok faydası bulunur. Saç dökülmesini önleyen soğan suyu, içerdiği sülfür ile saçın uzamasını hızlandırır. Aynı zamanda egzama ve mantar gibi saç derisi hastalıklarını tedavi edici özelliği vardır. Yemek yaparken gözünüzün yaşarmasına neden olan kükürt ise, saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır. Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz soğan suyuyla upuzun saçlara kavuşacaksınız. İşte sizin için derlediğimiz farklı tarifler..

1. Tarif

Malzemeler:

4 adet soğan

1 litre su

Tencere

Uygulama:

Soğanların kabuklarını soyup doğrayın.

1 litre suyu tencereye alarak kaynatın.

Kaynar suya soğanları ekleyip 10 dakika kadar kaynatın.

Soğan suyunu soğumaya bırakın.

Önceden yıkadığınız saçlarınızı soğan suyu ile durulayın.

Saçlarınızı bir gün yıkamadan bekletin.

Bu aşamada, soğan suyunun saçta koku yapmadığını hatırlatmak isteriz. Ancak, sizi rahatsız ederse birkaç saat bekleyip yıkayabilirsiniz.