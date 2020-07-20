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Saç uzatmada soğan suyu mucizesi! Bu 5 harika tarifi uygulayarak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saç uzama hızı, genetik özelliklere göre değişir. Bazı insanların saçı göz açıp kapayıncaya kadar uzarken, bazılarının saçı çok yavaş uzar. Eğer bir anlık kararla saçlarınızı kestirip pişman olduysanız ya da yıllardır özendiğiniz uzun saçlara bir türlü kavuşamadıysanız bu tarifleri mutlaka okumalısınız. İşte kimsenin bilmediği soğan suyu ile saç uzatma tarifleri..

Saç uzatmada soğan suyu mucizesi! Bu 5 harika tarifi uygulayarak...

Saçlarınıza gereken tüm özeni gösterseniz de bazen uzaması uzun zaman alır. Oysa rüyanızdaki saça ulaşmak soğan suyuyla çok kolay. Uzman açıklamalarına göre, soğan suyunun saça birçok faydası bulunur. Saç dökülmesini önleyen soğan suyu, içerdiği sülfür ile saçın uzamasını hızlandırır. Aynı zamanda egzama ve mantar gibi saç derisi hastalıklarını tedavi edici özelliği vardır. Yemek yaparken gözünüzün yaşarmasına neden olan kükürt ise, saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır. Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz soğan suyuyla upuzun saçlara kavuşacaksınız. İşte sizin için derlediğimiz farklı tarifler..

1. Tarif

Malzemeler:

4 adet soğan
1 litre su
Tencere

Uygulama:

Soğanların kabuklarını soyup doğrayın.
1 litre suyu tencereye alarak kaynatın.
Kaynar suya soğanları ekleyip 10 dakika kadar kaynatın.
Soğan suyunu soğumaya bırakın.
Önceden yıkadığınız saçlarınızı soğan suyu ile durulayın.
Saçlarınızı bir gün yıkamadan bekletin.
Bu aşamada, soğan suyunun saçta koku yapmadığını hatırlatmak isteriz. Ancak, sizi rahatsız ederse birkaç saat bekleyip yıkayabilirsiniz.

2. Tarif

Malzemeler:

2 adet soğan
Meyve sıkacağı
Uygulama:

2 adet soğanı meyve sıkacağına yerleştirerek suyunu çıkarın.
Elde ettiğiniz soğan suyunu saç derinize masaj yaparak yedirin.
Bir saat saçlarınızda bekletin.
Ardından masaj yaparak saçlarınızı durulayın.

3. Tarif

Malzemeler:

2 adet soğan
Tencere
1 litre su
Bone veya eşarp

Uygulama:

Soğanların kabuklarını soyarak tencereye koyun.
Üzerlerine suyu dökün ve kaynamaya bırakın.
Suyun sıcaklığı gittikten sonra saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.
Saçlarınızı boneyle veya eşarpla sarın.
İki saat kadar bekledikten sonra suyla durulayın.

4. Tarif

Malzemeler:

Bir bardak soğan suyu
Boş bir kap
1 yemek kaşığı bal
Uygulama:

Bir kap içinde soğan suyu ile bir yemek kaşığı balı karıştırın.
Bal tamamen çözüldükten sonra saç derinize masaj yaparak yedirin.
Maskeyi saçınızda yarım saat bekletin.
Şampuan kullanmadan yalnızca suyla saçlarınızı durulayın.

5. Tarif

Malzemeler:

Bir kapak yılan yağı
Bir kapak badem yağı
Bir ampul E vitamini
2 adet soğan
Yarım litre su
Tencere
Süzgeç
Boş kap

Uygulama:

Soğanların kabuklarını soyarak küp küp doğrayın.
Tencereye suyu ve soğanları koyarak kaynamaya bırakın.
Kaynayan suyu ılıması için bekletin.
Süzgeç yardımıyla soğan ve suyu birbirinden ayırın. Soğan suyunu boş bir kaba doldurun.
Soğan suyu içine yılan yağı, badem yağı ve e vitamini koyarak karıştırın.
Karışımı saçlarınıza masaj yaparak uygulayın.
İki saat bekleyip durulayın.

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