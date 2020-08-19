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Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi! Sonuç harika...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Patates kızartması, hamburger, makarna gibi yemeklerde tadına vara vara kullandığımız mayonezin aslında harika bir cilt bakım ürünü olduğunu biliyor musunuz? İçindeki limon, sirke ve yumurta sayesinde cildinize ve saçlarınıza o kadar iyi olacak ki, artık mayonezi kişisel bakımınızda kullanacaksınız. Cildinizi nemlendiriyor, saçlarınızı güçlendiriyor ve uzatıyor. İşte mayonezin cilt ve saç bakımındaki yeri…

Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi! Sonuç harika...

Mayonez, ketçapla birlikte yemeklerin yanında en çok tüketilen sostur. Yemeklerinize lezzet katan mayonezi cildinize ve saçlarına maske olarak uygulayabileceğiniz hiç aklınıza gelir mi? Uzmanların yaptığı araştırmalara göre mayonez cildi besliyor ve nemlendiriyor. Peki, nasıl kullanılıyor? İşte cilt ve saç bakımında kullanabileceğiniz birbirinden değişik mayonez maskesi…

CİLT TEMİZLEYEN MAYONEZ MASKESİ

Kuru ciltler için özellikle tavsiye edilir. Mayonez maskesinden en verimli sonucu alabilmek için evinizde doğal mayonezinizi kendiniz yapabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı mayonez

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

  • Mayonez ve limon suyunu iyice karıştırın.

  • Krem kıvamı elde ettiğinizde cildinize sürün.

  • Maskesi 10 dakika kadar cildinizde bekletin.

  • Ardından soğuk su ile durulayın.

Mayonez cildinizi nemlendirir, limon ise gözenekleri temizler ve siyah noktaları yok eder.

SAÇLARINIZI BESLEYEN MAYONEZ MASKESİ

Saçlarınızı kökten uca kadar beslemek ve canlandırmak istiyorsanız kolayca uygulayabileceğiniz mayonez maskesini mutlaka deneyin.

Malzemeler:

  • Hazır veya doğal mayonez

  • Bone

    • Yapılışı:

    • Saçlarınızı hafif bir şekilde nemlendirin.

    • Ardından saçınıza parça parça mayonez sıkın.

    • Şampuan gibi saçınıza iyice karıştırarak yedirin.

    • Bir bone yardımıyla saçınızı kapatın ve yarım saat maske ile bekletin.

    • En son ılık su ve şampuanla saçınızdan mayonezi arındırın.

    Mayonezin içinde bulunan besleyici maddeler, E vitamini ve omega yağları saçlarınızı nemlendirir ve besler.

    Eğer saçlarınız yağlı ise bu maskesi ayda bir defa olacak şekilde uygulayabilirsiniz.

    SAÇLARIN UZAMASINA YARDIMCI OLAN MAYONEZ MASKESİ

    Saçlarınız uzamak bilmiyorsa bu mayonez maskesini denemek isteyebilirsiniz.

    Malzemeler:

    • 3 yemek kaşığı yoğurt

    • 1 adet yumurta

    • 3 yemek kaşığı mayonez

    Yapılışı:

    • Bütün malzemeyi krem kıvamına gelene kadar karıştırın.

    • Maskeyi saçınızın her yerine sürün.

    • 20 dakika bekletin ve şampuanla yıkayın.

    Saçlarınızın kısa sürede gözle görünür bir şekilde uzadığını fark edeceksiniz.

    KEPEK KARŞITI MAYONEZ MASKESİ

    Kepek probleminiz varsa bu maskeyi mutlaka deneyin. Sonuç sizi şaşırtacak!

    Malzemeler:

    • 3 kaşık mayonez

    • 8 adet çilek

    Yapılışı:

    • Bir blender yardımıyla çileklerinizi iyice ezin.

    • Üzerine mayonezi ekleyin.

    • İyice karıştırın ve kıvam aldığında saçınıza sürün.

    • Ardından şampuanla güzelce durulayın.

    Çilek saç derisindeki nem oranını dengeler ve kurumasını önler. Kepek sorunu da ortadan kalkar. Özellikle yaz aylarında bu maskeyi rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Her ay bir defa olacak şekilde düzenli uygulama kesin sonuç verecektir.

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