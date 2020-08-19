Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi! Sonuç harika...

Mayonez, ketçapla birlikte yemeklerin yanında en çok tüketilen sostur. Yemeklerinize lezzet katan mayonezi cildinize ve saçlarına maske olarak uygulayabileceğiniz hiç aklınıza gelir mi? Uzmanların yaptığı araştırmalara göre mayonez cildi besliyor ve nemlendiriyor. Peki, nasıl kullanılıyor? İşte cilt ve saç bakımında kullanabileceğiniz birbirinden değişik mayonez maskesi…
CİLT TEMİZLEYEN MAYONEZ MASKESİ
Kuru ciltler için özellikle tavsiye edilir. Mayonez maskesinden en verimli sonucu alabilmek için evinizde doğal mayonezinizi kendiniz yapabilirsiniz.
Malzemeler:
1 yemek kaşığı mayonez
Yapılışı:
Mayonez ve limon suyunu iyice karıştırın.
Krem kıvamı elde ettiğinizde cildinize sürün.
Maskesi 10 dakika kadar cildinizde bekletin.
Mayonez cildinizi nemlendirir, limon ise gözenekleri temizler ve siyah noktaları yok eder.
SAÇLARINIZI BESLEYEN MAYONEZ MASKESİ
Saçlarınızı kökten uca kadar beslemek ve canlandırmak istiyorsanız kolayca uygulayabileceğiniz mayonez maskesini mutlaka deneyin.
Malzemeler:
Hazır veya doğal mayonez
Yapılışı:
Saçlarınızı hafif bir şekilde nemlendirin.
Ardından saçınıza parça parça mayonez sıkın.
Şampuan gibi saçınıza iyice karıştırarak yedirin.
Bir bone yardımıyla saçınızı kapatın ve yarım saat maske ile bekletin.
Mayonezin içinde bulunan besleyici maddeler, E vitamini ve omega yağları saçlarınızı nemlendirir ve besler.
Eğer saçlarınız yağlı ise bu maskesi ayda bir defa olacak şekilde uygulayabilirsiniz.
SAÇLARIN UZAMASINA YARDIMCI OLAN MAYONEZ MASKESİ
Saçlarınız uzamak bilmiyorsa bu mayonez maskesini denemek isteyebilirsiniz.
Malzemeler:
3 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
Yapılışı:
Bütün malzemeyi krem kıvamına gelene kadar karıştırın.
Maskeyi saçınızın her yerine sürün.
Saçlarınızın kısa sürede gözle görünür bir şekilde uzadığını fark edeceksiniz.
KEPEK KARŞITI MAYONEZ MASKESİ
Kepek probleminiz varsa bu maskeyi mutlaka deneyin. Sonuç sizi şaşırtacak!
Malzemeler:
3 kaşık mayonez
Yapılışı:
Bir blender yardımıyla çileklerinizi iyice ezin.
Üzerine mayonezi ekleyin.
İyice karıştırın ve kıvam aldığında saçınıza sürün.
Çilek saç derisindeki nem oranını dengeler ve kurumasını önler. Kepek sorunu da ortadan kalkar. Özellikle yaz aylarında bu maskeyi rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Her ay bir defa olacak şekilde düzenli uygulama kesin sonuç verecektir.
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