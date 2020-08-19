Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi! Sonuç harika...

Mayonez, ketçapla birlikte yemeklerin yanında en çok tüketilen sostur. Yemeklerinize lezzet katan mayonezi cildinize ve saçlarına maske olarak uygulayabileceğiniz hiç aklınıza gelir mi? Uzmanların yaptığı araştırmalara göre mayonez cildi besliyor ve nemlendiriyor. Peki, nasıl kullanılıyor? İşte cilt ve saç bakımında kullanabileceğiniz birbirinden değişik mayonez maskesi…

CİLT TEMİZLEYEN MAYONEZ MASKESİ

Kuru ciltler için özellikle tavsiye edilir. Mayonez maskesinden en verimli sonucu alabilmek için evinizde doğal mayonezinizi kendiniz yapabilirsiniz.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Mayonez ve limon suyunu iyice karıştırın.

Krem kıvamı elde ettiğinizde cildinize sürün.

Maskesi 10 dakika kadar cildinizde bekletin.

Ardından soğuk su ile durulayın.

Mayonez cildinizi nemlendirir, limon ise gözenekleri temizler ve siyah noktaları yok eder.

SAÇLARINIZI BESLEYEN MAYONEZ MASKESİ

Saçlarınızı kökten uca kadar beslemek ve canlandırmak istiyorsanız kolayca uygulayabileceğiniz mayonez maskesini mutlaka deneyin.

Malzemeler: