Saçı olmayan Karadenizli'den güldüren çözüm

Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde yaşayan Ali Suiçmez, 'Karadenizli yine ilginç bir çözüm buldu' dedirtti. Arkadaşlarından aldığı taktiği yeni doğan buzağıda deneyen Suiçmez, çektiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Kısa sürede ilgi gören görüntülerde Suiçmez, kafasını buzağıya yalattı.

'YERİM SENİN BALLARINI'

İzleyenleri güldüren görüntülerde buzağıya “Yerim senin ballarını” diyen Suiçmez, saç ektirenlere de tavsiyelerde bulundu. Saçının çıkmasını isteyenleri buzağının yanına çağıran Suiçmez, “Saçımın çıkması için 'bana buzağı kafanı yalasın' dediler. Ben de onun için kafamı buzağıma yalatıyorum. Saç çıkması için saç ektirmeyin, yazıktır paranıza. Allah aşkına buna bir bakın. Saçınızın çıkması için gelin buraya” ifadelerini kullandı.

İHA

