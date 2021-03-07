HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Saçı olmayan Karadenizli'den güldüren çözüm

Saçı olmayan Karadenizli'den güldüren çözüm

07.03.2021 14:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da saçı çıkmayınca kafasını buzağıya yalayan Trabzonlu Ali Suiçmez, izleyenleri güldürdü. Saçının çıkması için kafasını buzağıya yalattığını söyleyen Suiçmez, 'Saç ektirmeyin, yazıktır paranıza' dedi.

Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde yaşayan Ali Suiçmez, 'Karadenizli yine ilginç bir çözüm buldu' dedirtti. Arkadaşlarından aldığı taktiği yeni doğan buzağıda deneyen Suiçmez, çektiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Kısa sürede ilgi gören görüntülerde Suiçmez, kafasını buzağıya yalattı.

'YERİM SENİN BALLARINI'

İzleyenleri güldüren görüntülerde buzağıya “Yerim senin ballarını” diyen Suiçmez, saç ektirenlere de tavsiyelerde bulundu. Saçının çıkmasını isteyenleri buzağının yanına çağıran Suiçmez, “Saçımın çıkması için 'bana buzağı kafanı yalasın' dediler. Ben de onun için kafamı buzağıma yalatıyorum. Saç çıkması için saç ektirmeyin, yazıktır paranıza. Allah aşkına buna bir bakın. Saçınızın çıkması için gelin buraya” ifadelerini kullandı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti
Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacakŞaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak
D-Smart müşteri hizmetleri numarası, şikayet ve destek hattıD-Smart müşteri hizmetleri numarası, şikayet ve destek hattı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Karadenizli vatandaştan HES kodu için ilginç çözüm

Karadenizli vatandaştan ilginç yöntem! Gören telefona sarıldı

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı

Sahibinden satılık antik kent! Tam 3 bin yıllık

Yüzün çok yuvarlak denildi! İki ay sonunda yüzü bu hale geldi, çizgi film karakterine benzetildi

Moda ajanslarından ret yedi! İki ay sonunda yüzü bu hale geldi

8 yaşında tarihe geçti! Servet kazanıyor

8 yaşında tarihe geçti! Servet kazanıyor

Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı

Akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.