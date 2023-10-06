Saçı sakalı birbirine karışmıştı! Çağatay Ulusoy'un yeni imajı yine olay oldu

Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer alan Terzi dizisinde hayat verdiği Peyami Dokumacı karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy, şimdilerde yeni projeleriyle gündemde.

Son dönemde setten sete koşturan Ulusoy “Centilmen” filmi ve “Terzi” dizisinin hemen ardından “Kübra” adlı dizi projesine başlamıştı. Ünlü isim şimdilerde Fox için çekilecek olan Gaddar dizisi için hazırlık yapıyor.

Saçı sakalı birbirine karışmış görüntüsüyle son dönemde sık sık gündem olan Çağatay Ulusoy yeni imajıyla yine sosyal medyayı salladı. Ulusoy'un retro gözlüklü imajına beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medyada; 'Sen nesin ya?', 'Her haliyle bir ikon', 'Boran Kuzum sandım', 'Her halini beğeniyoruz', 'Bu seferde Survivor Poyraz'a benzemiş' gibi yorumlar yapıldı.

