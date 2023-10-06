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  4. Saçı sakalı birbirine karışmıştı! Çağatay Ulusoy'un yeni imajı yine olay oldu

Saçı sakalı birbirine karışmıştı! Çağatay Ulusoy'un yeni imajı yine olay oldu

06.10.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Netflix'te yayınlanan Terzi dizisinde hayat verdiği Peyami Dokumacı karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, şimdilerde Fox için çekilecek olan Gaddar dizisi için hazırlık yapıyor. Son haliyle sık sık gündem olan ünlü ismin saçı sakalı birbirine karışmış görüntüsü çok konuşulmuştu. Yakışıklı oyuncunun yeni imajı yine sosyal medyayı salladı.

Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer alan Terzi dizisinde hayat verdiği Peyami Dokumacı karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy, şimdilerde yeni projeleriyle gündemde.

Son dönemde setten sete koşturan Ulusoy “Centilmen” filmi ve “Terzi” dizisinin hemen ardından “Kübra” adlı dizi projesine başlamıştı. Ünlü isim şimdilerde Fox için çekilecek olan Gaddar dizisi için hazırlık yapıyor.

Çağatay Ulusoy 2

Saçı sakalı birbirine karışmış görüntüsüyle son dönemde sık sık gündem olan Çağatay Ulusoy yeni imajıyla yine sosyal medyayı salladı. Ulusoy'un retro gözlüklü imajına beğeni ve yorum yağdı.

Çağatay Ulusoy

Sosyal medyada; 'Sen nesin ya?', 'Her haliyle bir ikon', 'Boran Kuzum sandım', 'Her halini beğeniyoruz', 'Bu seferde Survivor Poyraz'a benzemiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Çağatay Ulusoy Berrak Tüzünataç karakteri

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