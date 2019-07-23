'Saçım bir günde hemen yağlanıyor' diyorsanız bu mucize ürünleri deneyin

ELMA ŞIRASI SİKESİ Elma şırası sirkesi, içeriğindeki asetik asit sayesinde kafa derinizdeki pH seviyesini dengeler ve saçlarınızın çabuk yağlanmasını önler. Bu sirke ayrıca güçlü bir bakım toniği gibi iş görerek, saçlarınızın doğal parlaklığını geri getirir. Bir bardak suyun içine 2-3 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Yağlı saçlar için üretilen şampuanla saçlarınızı yıkadıktan sonra elma sirkesi karışımıyla tekrar durulayın. Daha sonra saçlarınızı soğuk suyla son bir kez daha durulayın. Bu işlemi haftada 2-3 kere uygulayın. LİMON SUYU Limon suyu, hemen hemen her saç tipinin kullanımı için uygundur. Mineral ve vitaminlerden oluşan içeriğiyle saçları beslediği gibi asidik yapısıyla da kafa derisindeki pH miktarını dengeler ve yağlanmayı geciktirir. 2 limonun suyuna bir miktar çeşme suyu ekledikten sonra karıştırın. Karışımı kafa derinize masaj yaparak uygulayın ve beş dakika bekleyin. Beş dakika sonra, ılık suyla saçlarınızı durulayın. En iyi sonucu almak için haftada 3 kere tekrarlayın.

SİYAH ÇAY Siyah çay, içeriğindeki tanik asit sayesinde yağ salgılanan bezelerin küçülmesine ve daha az yağ salgılanmasına neden olur. Bir bardak suya 2 yemek kaşığı siyah çay ekleyip 10 dakika kaynatın. Daha sonra karışımı bir tülbent yardımıyla süzün. Oda sıcaklığına gelene kadar soğutun. Saçlarınızı ve kafa derinizi bu karışımla masaj yaparak yıkayın. 5 dakika bekledikten sonra yağlı saçlar için üretilen bir şampuanla saçlarınızı tekrar yıkayın. En iyi sonucu almak için haftada 3 kere kullanın. ALOE VERA Aloe vera, saçlarınızı güçlendirirken onları yağdan kurtarmanıza da yardım ediyor. Gücü limon suyuyla birleştiğinde kafanız epey rahat edecek. Bir yemek kaşığı aloe vera jelini ve 1 yemek kaşığı limon suyunu 1 bardak şampuanla karıştırın. Saçlarınızı bu şampuanla yıkayıp durulamadan önce birkaç dakika bekleyin. Bu karşımı saçlarınızı her yıkadığınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca, ev yapımı yeni şampuanınızı 1 haftaya kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. KARBONAT Karbonat, yağ emen yapısıyla saçlarınızdaki yağ oranını dengelemeye yardımcı olacak ve alkali içeriği sayesinde saç derinizdeki pH seviyesini dengeleyecek. Kullanmak ise pek basit. Karbonatı suyla birlikte karıştırıp saça sürülecek kıvama gelene kadar karıştırın. Karışımı, kafa derinize masaj yaparak uygulayın ve birkaç dakika bekleyin. Saçlarınızı ılık suyla durulayın. Bu karışımı hafta bir iki kere uygulayın.

KİL MASKE Kil de karbonat gibi hem yağ emici, hem de pH dengeleyici olarak harika bir seçim. Üstelik kil saç derinizdeki kan akışını hızlandırarak saçlarınızın çabuk uzamasını da sağlar. Kasedeki biraz suya 3 yemek kaşığı kil ekleyip hamur kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımın miktarını saçlarınızın uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Kil maskesini masaj yaparak kafa derinize uygulayın. Kuruması için 15-20 dakika bekleyin. Karışım kuruduktan sonra ılık suyla saçlarınızı durulayın. Bu karışımı haftada bir kere veya ayda birkaç kere uygulayın. YUMURTA Yumurta neye iyi gelmiyor ki? Yarım bardak yumurta sarısını çırpıp, masaj yaparak kafa derinize sürün. Kuruması 15-20 dakika bekleyin. Daha sonra yağlı saçlar için üretilmiş bir şampuan kullanarak saçlarınızı durulayın. Limon suyu ekleyerek de yapabileceğiniz bu karışımı 2 haftada bir uygulayın. DOMATES Domates, asidik içeriği sayesinde kafa derinizdeki pH miktarını dengeleyerek yağlanmaların önüne geçer. Domatese eşlik edecek bir diğer ürün ise temizleyici kil. Bir domatesin suyunu sıkıp, 1 yemek kaşığı kille karıştırıp hamur haline getirin. Karışımı kafa derinize masaj yaparak uygulayın. Daha sonra saçlarınızı ve kafanızı bir havluyla örtüp karışımın kuruması için 30 dakika bekleyin. 30 dakika sonra soğuk su kullanarak saçlarınızı yıkayın. En iyi sonuçları almak için haftada 1 ya da 2 defa uygulayın.