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Saçımızı tamamen yanlış yıkıyormuşuz! Saçın yağlanmasına neden oluyor

17.05.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçın yağlanma problemini aşmak isteyen birçok kişi saç yıkama rutini oluşturuyor. Ancak bu saç yıkama rutinlerine rağmen kolay yağlanan saçlardan şikayet ediyorsanız bunun nedenini saçınızı yanlış yıkamanız olabilir. TikTok'ta saç yıkama yöntemini paylaşan bir kişi kuaförde yıkanmış gibi temiz saçlara sahip olmanın doğru yolunu gösterdi.

Saçımızı tamamen yanlış yıkıyormuşuz! Saçın yağlanmasına neden oluyor

Abbey Yung, saçını düzgün yıkamadığını fark ettiğini ve yöntemini değiştirmeye karar verdiğini söyledi. Yayınladığı videosunda "İşte bu yüzden saçlarınız asla kuaförden sonra göründüğü kadar temiz görünmüyor." diyerek evde yapılan yanlış yıkama yöntemini paylaştı.

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Abbey, fark ettiği sorunu anlatmak için saçlarını arkadan yıkarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Saçını duşta yıkarken şampuanın tüm saç derisine ulaşmadığını söyledi. “Bu videoyu yeni bir şampuanı denerken çektim ve burada görebileceğiniz gibi, saçımı kaldırdığımda altında şampuanın dokunmadığı çok fazla saç var." diyerek saçımızı duşta yıkarken fark etmeden atladığımız alanlar olduğunu açıkladı.

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Abbey, kuaförde yıkanan saçlarda kafamız lavabonun içerisinde olduğu için şampuan ve suyun her kısma ulaştığını belirtti. Bu sebeple artık saçını yıkarken saç derisinin tamamına ulaşabilmesi için saçını baş aşağı çevirdiğini söyledi.

ÇOK DAHA TEMİZ SONUÇLAR ALDI

"Bu sorunu şu şekilde çözüyorum, böyle bir şampuanı uyguladıktan sonra, başımı baş aşağı çevireceğim, saç derimin her bir bölgesine, özellikle de buradaki gibi normalde görmediğim yerlere masaj yapacağım. Saçlarımı geriye atıyorum ve duruluyorum ve çok daha temiz olduğuna söz veriyorum. Denemelisin."

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Abbey'nin videosu viral oldu ve 1,7 milyondan fazla görüntülendi. Pek çok izleyici bunun saçınızı yıkamanın en iyi yolu olduğu konusunda hemfikir olsa da birçoğu bu yöntemin zor olduğunu belirtti. Bir kullanıcı, “Bu, bu konuda gördüğüm en komik video. Saçınızı evde doğru şekilde şampuanlamamanız için hiçbir neden yok.” dedi.

Bir başkası ise "Sınırlı hareket kabiliyetim nedeniyle saçlarımı sadece baş aşağı yıkadım ve saçlarım hakkında çok fazla iltifat aldım." diyerek bu yöntemin etkili olduğunu savundu.


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