Saçın erken beyazlama sebebi buymuş! Çok fazla abur cubur tüketiyorsanız...

Saçınızın erken beyazlama nedenleri şimdi okuyacaklarınız olabilir.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİZ OLABİLİR

Uzmanlara göre, saçların erken beyazlamasının en yaygın nedeni B12 vitamini eksikliğidir. Ayrıca saçların incelmesine ve dökülmesine de neden olabilir. Bundan kaçınmak için beslenmenize yumurta, sığır eti, ton balığı ve somon gibi yiyecekleri dahil ettiğinizden emin olun. B12'yi takviye olarak da tüketebilirsiniz.

TİROİD SORUNU OLABİLİR

Araştırmaya göre tiroid sorunlarınız saç köklerinizi doğrudan etkiler. Erken beyazlama, kırılgan veya yağlı saç gibi anormallikler yaşıyorsanız, bunun nedeni tiroid disfonksiyonu olabilir.

ABUR CUBUR TÜKETİMİ

Sağlıklı bir diyet uygulamamak, saçınızın beyazlamasına katkıda bulunabilir. Konuyla ilgili yapılan çeşitli araştırmalar, ferritin, kalsiyum, D-3 vitamini, bakır, çinko ve demirin saçınızı sağlıklı tutabildiğini, ancak bunların eksikliğinin erken beyaz saçlara neden olabileceğini buldu.

STRES, ENDİŞELİ OLMA HALİ

Erken beyazlama, uzmanlar tarafından stresle ilişkilendirilmiştir. Stresli olmak, saçınızın yenilenmesinden sorumlu olan kök hücreleri etkiler ve beyazlaşmaya neden olur.