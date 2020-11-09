Saçın erken beyazlama sebebi buymuş! Çok fazla abur cubur tüketiyorsanız...

Saçınızın erken beyazlama nedenleri şimdi okuyacaklarınız olabilir.
Uzmanlara göre, saçların erken beyazlamasının en yaygın nedeni B12 vitamini eksikliğidir. Ayrıca saçların incelmesine ve dökülmesine de neden olabilir. Bundan kaçınmak için beslenmenize yumurta, sığır eti, ton balığı ve somon gibi yiyecekleri dahil ettiğinizden emin olun. B12'yi takviye olarak da tüketebilirsiniz.
Araştırmaya göre tiroid sorunlarınız saç köklerinizi doğrudan etkiler. Erken beyazlama, kırılgan veya yağlı saç gibi anormallikler yaşıyorsanız, bunun nedeni tiroid disfonksiyonu olabilir.
Sağlıklı bir diyet uygulamamak, saçınızın beyazlamasına katkıda bulunabilir. Konuyla ilgili yapılan çeşitli araştırmalar, ferritin, kalsiyum, D-3 vitamini, bakır, çinko ve demirin saçınızı sağlıklı tutabildiğini, ancak bunların eksikliğinin erken beyaz saçlara neden olabileceğini buldu.
Erken beyazlama, uzmanlar tarafından stresle ilişkilendirilmiştir. Stresli olmak, saçınızın yenilenmesinden sorumlu olan kök hücreleri etkiler ve beyazlaşmaya neden olur.
Bu beyaz saçları ebeveynlerinizden ve büyükanne ve büyükbabanızdan miras alabilirsiniz. Dermatologlara göre, genetiğimiz ne zaman beyaz saçlı olacağımızı belirlemede büyük rol oynar. Aile ağacınızdaki birisinin erken dönemde beyaz saçları varsa, aynı şeyi yaşama olasılığınız vardır.
Acı gerçek şu ki, bir kez saçınız beyazladığında, orijinal renginizi geri alamayacaksınız. Ancak saçlarınızın ilk etapta beyazlamasını önlemek için alabileceğiniz önlemler vardır.
Saçınızı güneşin zararlarından koruyun. Mümkünse dışarı çıktığınızda başınızı kapatın.
Saç maşası ve saç kurutma makinelerinden kaçının. Geniş bir saç fırçası kullanarak tarayın.
Saçınıza düzenli olarak hindistancevizi yağı ile masaj yapın.
Beslenmenize lahana, lahana, badem, havuç suyu ve brokoli ekleyin.
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