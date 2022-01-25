Saçınız yağlıysa ve saçınızı temizlemeye vaktiniz yoksa üzülmeyin. Bu pratik ipuçları ile çözümü kolay!

Saçlarınızın yağını gizlemek ve saçlarınızı temiz göstermek mi istiyorsunuz? Bunun için bazı ürünlerden ve yöntemlerden yardım alabilirsiniz. Saçınızı çok sık yıkamak istemiyorsanız ya da yıkamaya zamanınız yoksa bu tüyoları mutlaka denemelisiniz. İşte detaylar!

MISIR UNU

Mutfağınızda bulunan mısır unu ile saçlarınızın yağlı görüntüsünü kolayca kamufle edebilirsiniz. Temiz bir makyaj fırçasını kullanarak mısır ununu saç diplerinize uygulayın. Ardından saçlarınızı tarayın. İşte bu kadar basit!

KURU ŞAMPUAN

Özellikle sık sık yağlanan saçlarınız varsa bir tane kuru şampuan edinmeniz işinizi çok kolaylaştıracak. Kuru şampuanlar, saç diplerinizdeki yağlı görüntüyü çok hızlı bir şekilde yok eder. Farklı markaların farklı çeşitteki ürünlerinden kendinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Uygulaması ise çok pratik. Kuru şampuanı iyice çalkaladıktan sonra saç diplerinize ürünü sıkıp parmak uçlarınızla saçlarınızı karıştırın.

BEBEK PUDRASI

Evinizde kuru şampuan yoksa bebek pudrasından da yardım alabilirsiniz. Saçlarınızı diplerinden ayırın ve yeteri kadar pudrayı döküp saçlarınıza yayın. Pudra, yağı emerek kirli görüntüyü ortadan kaldırır.

HACİMLİ ATKUYRUĞU

Saçları toplamak, yağlı görüntüyü gizlemek için en çok tercih edilen yöntemlerden biri. Ancak saçlarınız yağlıyken direkt topladığınızda yapışık bir görüntü elde etmeniz çok muhtemel. Bunun önüne geçmek için saçlarınızın önlerine krepe atarak hacimli durmasını sağlayın. Ardından saçlarınızı çok sıkı olmayacak şekilde toplayın.

SAÇ ÖRGÜSÜ

Saçlarınızın tamamını örmek yağlı ve kirli görüntünün gizlenmesine yardımcı olur. Dikkat etmeniz gereken nokta ise ince örgüler yerine kalın örgüleri tercih etmek.

FÖN MAKİNESİ

Fön makinesi, saçınızdaki yağlı görüntüyü azaltarak daha hacimli saçlara kavuşmanızı sağlar. Fön makinesini orta sıcaklığa getirip saç diplerinizi kurutun ve eşzamanlı olarak tarayın. Böylece saçlarınız daha bakımlı görünecek.



