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Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dolgun ve hacimli saçlara sahip olmak düşündüğünüz kadar zor değil. Eğer saçlarınız ince telliyse kendinize dert etmeyin. Çünkü bu durumu oldukça pratik ve hızlı bir şekilde çözeceğiz. İşte saçlarınızı olduğundan daha dolgun gösteren pudra yöntemi.

Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz...

Saçlarınıza zarar vermeden, kimyasal içerikli saç bakım ürünleri kullanmadan saçlarınızı dolgun ve canlı göstermek ister misiniz? Evde uygulayabileceğiniz bu basit ve çok ekonomik yöntemle isteğinize ulaşabilirsiniz.

DOLGUN VE HACİMLİ SAÇLAR İÇİN EN ETKİLİ YÖNTEM

Kimyasal içerikli saç bakım ürünleri zamanla saçın yıpranmasına neden olur ve istediğiniz dolgun görünümden sizi epey uzaklaştırır. Saçın yapısına zarar gelmeden evde uygulayacağınız yöntem sayesinde hem dolgun bir görünüme kavuşacak hem de saçların elektriklenmesini önleyeceksiniz. Bunun için kullanacağınız temel malzeme bebek pudrası olmalı!

Saçınızın temiz ya da yağlı olması problem değil. Her iki türlü de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ancak saçlarınızın kuru olması çok önemli bir nokta. Saçlarınızın dip kısımlarına yoğun olmamak şartı ile kısım kısım pudradan dökün.
Saç diplerinize pudrayı döktükten sonra ellerinizle beyazlık gidene kadar ufak ufak masaj yapın. Parmak uçlarınızla uyguladığınız nazik masaj sonrası saçlarınızı gün boyunca hacimli kullanabilirsiniz.

Banyodan sonra saçlarınızın çabucak sönmesini engellemek için ise saçlarınızı öne doğru atın ve hafif bir şekilde kurutun. Saçlarınız biraz nemli kalmalı. Kurutma işlemini ise kökten uca doğru yapmalısınız.

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