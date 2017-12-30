KADIN

Saçınıza sakız mı yapıştı, telaşlanmayın!. Çıkarması çok kolay...

Saçınıza sakız mı yapıştı, telaşlanmayın!. Çıkarması çok kolay...

Saçınıza sakız mı yapıştı, telaşlanmayın!. Çıkarması çok kolay...

Saça sakız yapışması kadınların zaman zaman yaşadığı ve en can sıkıcı olaylardan biridir. Saçtan çıkması kolay görünmeyen ve oldukça uğraştıran bu sorun için ilk akla gelen saçı kestirmek olur. Ancak çok pratik yöntemlerle saçınıza yapışan sakızı kolayca temizler,

Saça yapışan sakızı temizlemenin birkaç yöntemi var.

Zeytinyağı ile temizlemek

Öncelikle, sakız yapışan bölgeye bir miktar zeytinyağı sürüp bir süre bekleyelim. Zeytinyağı sakızı yavaş yavaş çözerken biz de bir peçete yardımıyla veya elimizle sakızı saçlardan sıyırarak aşağı doğru çekelim. Bu yöntem sakızı temizleyecektir, ancak hala saçınızda sakız parçaları kaldıysa bir diş fırçası ile saçı tarayın ve kalan parçacıkları yok edin.

Zeytinyağlı kalan saçımızın o bölgesini 15 – 20 dakika boyunca yıkayalım ki zeytin yağın etkisi de saçlarınızdan gitsin.

Mayonezle temizleme

Yapışan sakızın üzerine biraz mayonez döküp 10 dakika bekletin. Daha sonra saçı temizleyin. Sakızların çıktığını göreceksiniz.

Fıstık ezmesi ile temizleme

Öncelikle saçlarınızı toka yardımıyla ayırın. Sakız yapışan saça bir fırça ile fıstık ezmesi sürün ve saçı aşağı doğru tarayın. Bu işlemde diş fırçası yerine tarak ta kullanabilirsiniz. Saçlardaki sakızın düştüğünüz göreceksiniz. Sakız saçtan ayrıldıktan sonra kağıt havlu ile saçınızı silin. Ardından da saçları bol su ile yıkayın.

Donma yöntemi ile çıkarma

Sakızın donmasını sağlayın, saça sakız yapışırsa nasıl çıkar kapsamında gerekli olan malzemeler;

Buz

Poşet

Tarak

Buz uygulaması yapmak saçlarda bulunan sakızın donmasına olanak sağlar. Bu uygulama diğer uygulamalara göre bazı kişilerin canını yakabilir. Donan sakız yani sertleşen sakız kırılarak saçlardan çıkartılır. Çıkartılma esnasında saçların sakızın içinde kalması can acıtabilmektedir. Saçlarda bulunan sakızın donmasını sağlamak için buz poşete koyulur ve uygulanır. Hatta sakız işlem esnasında yumuşarsa buz uygulaması tekrardan yapılmalıdır. Saça sakız yapışması nasıl çıkar kapsamında en son saça yemek yağı uygulanmalıdır. Bu uygulamadan sonra saçın bol şampuan ve su ile durulamanız gerekmektedir.

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 2017'de insanların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey 2017'de insanların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey
2 Annenin çözümü binlerce kişiye ilaç oldu! Annenin çözümü binlerce kişiye ilaç oldu!
3 Ucuz estetik faciaya neden oldu! Ucuz estetik faciaya neden oldu!
4 Saçlarınızın beyazlamasını önleyebilirsiniz Saçlarınızın beyazlamasını önleyebilirsiniz
5 Bilimsel olarak da kanıtlandı! Farklıyız Bilimsel olarak da kanıtlandı! Farklıyız
6 Gizli kozmetik yetenekleri olan gıdalar Gizli kozmetik yetenekleri olan gıdalar

Haftanın En İyileri

1 Ucuz estetik faciaya neden oldu! Ucuz estetik faciaya neden oldu!
2 Gizli kozmetik yetenekleri olan gıdalar Gizli kozmetik yetenekleri olan gıdalar
3 Aşk küçük şeylerde gizlidir! Aşk küçük şeylerde gizlidir!
4 Ölen karısını Facebook'ta paylaştı, hesabı kapatıldı Ölen karısını Facebook'ta paylaştı, hesabı kapatıldı
5 2018 burçların aşk ve parada şanslı günleri 2018 burçların aşk ve parada şanslı günleri
6 Dünyanın en seksi dansı Kizomba! Dünyanın en seksi dansı Kizomba!
BURÇLAR - ASTROLOJİ

1 - 7 Ocak haftalık burç yorumları

Kendin Yap

Evde oda parfümü nasıl yapılır?

Cilt

Göz altlarınızda morluk mu var, bu yöntemleri mutlaka deneyin

DAHA FAZLASI İÇİN >

2017'de Mynet Kadın'ın en çok sevdiğiniz 3 videosu

Ilgın Tufan Ilgın Tufan
Makyaj

Far nasıl yapılır?

Kendin Yap

Pratik düşünen kadınların bayılacağı 4 basit tüyo

Kadın Sağlığı

2017'de insanların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey

Hastalıklar

AVM hastalıklarına dikkat

Kendin Yap

Evde kolay baskılı eşofman üstü yapımı

YAŞAM

4 yaşındaki oğlu için odayı baştan yaratan baba

YAŞAM

Kırmızı, beyaz ve sarı soğan arasında ne fark var?

Bebek

Annenin çözümü binlerce kişiye ilaç oldu!

Estetik

Ucuz estetik faciaya neden oldu!

Bakım

Renk renk şifa, renk renk temizlik

İlişkiler

Erkekleri etkilemek mi istiyorsunuz? Bu 3 kurala dikkat