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  4. Saçları dökülenler dikkat! Çaresizliğe kapılmayın, avuç avuç dökülen saçların nedeni meğer buymuş

Saçları dökülenler dikkat! Çaresizliğe kapılmayın, avuç avuç dökülen saçların nedeni meğer buymuş

18.09.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi sorununa kimyasal maddeler içeren kozmetik ürünlerin yanı sıra stres, düzensiz beslenme ve mevsim değişikliği gibi birçok unsur sebep olabiliyor. Uzmanlar, saç dökülmesi sorunundan muzdarip kişiler için 3 vitamini açıkladı.

Saçları dökülenler dikkat! Çaresizliğe kapılmayın, avuç avuç dökülen saçların nedeni meğer buymuş

Saçları dökülenler yaşadıkları sorun nedeniyle çaresizliğe kapılabiliyor. Uzmanlar, 50 ve 100 adet arasındaki dökülen saç sayısının normal olduğunu belirtiyor. Öte yandan Dünya çapında 56 milyon kişinin saç dökülmesi sorunu yaşadığı biliniyor. Uzmanlara göre saçları seyrelenler Omega 3, demir ve protein bakımından zengin besinler tüketerek bu sorunun önüne geçebilirler.

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DEMİR EKSİKLİĞİNE DİKKAT!

Demir eksikliği saçların dökülmesine ve erken yaşta beyazlamasına yol açıyor. Uzmanlar, doktora görünüp kan değerlerinizi kontrol ettirmenizi öneriyor.

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ARA ÖĞÜNLERDE BU BESİNLERE YER VERİN

Protein bakımından zengin yiyeceklerin hem cilde hem de saça iyi geldiğini belirten uzmanlar süt, et, yumurta gibi hayvansal gıdaların tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor.

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SAÇLARIN ERKEN BEYAZLAMASINA SEBEP OLABİLİYOR!

Kalsiyum eksikliği saçın beyazlamasına yol açıyor. Bu sebeple beslenme programınıza kalsiyum içerikli yiyecek ve içecekleri eklemeyi ihmal etmeyin. Vücuda iyi bakmak, sağlıklı beslenmek ve içten dışa bir bakım yapmak saçları besleyecek ve dökülmeleri engelleyecektir.

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