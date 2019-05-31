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Saçları dönme dolaba takılan çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 05:12 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suriye uyruklu Safa Süleyman (11) adlı kız çocuğu parkta, dönen oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya saçının kapılması sonucu yaralandı. Saçı kesilerek kurtarılan Safa, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye Seydişehir Belediyesi oyun parkına ailesiyle birlikte gelen Suriye uyruklu Safa Süleyman (11) parktaki oturarak çevrilen çok oturaklı dönme dolaba bindi.

Eğlence aracı hareket ettiğinde Süleyman'ın saçları dönme dolabın ortasında bulunan demir mekanizmaya takıldı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ve itfaiye ekipleri çocuğu saçlarını keserek kurtardı.

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Ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Safa'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya park dönme dolap

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