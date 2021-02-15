Saçların hızlı uzamasını ve gürleşmesini sağlayan sıcak makas yöntemi!

Sıcak makas, son teknolojiyle geliştirilmiş olan bir saç kesim aracıdır. Kestiği noktada metal kısmın 110 dereceye kadar ısınmasıyla, saç kesiminde yeni bir çığır açmış teknolojik bir gelişmedir. Almanya'da bulunmuştur.
Özel bir markanın, kendi teknolojisini en üst seviyeye çıkarttığı ve en hafif şekilde kullanılır hale getirdiği pratik bir saç kesim aracıdır.
Sıcak makas normal makasların aksine, saç tellerinin kalınlaşmasını, gürleşmesini ve daha hızlı uzamasını sağlayan bir makastır.
Diğer makaslardan farklı olarak tamamen ayrı bir aplikasyonla, kendi şarjıyla çalışan, üstünde derecelerin ve manuel ayarların bulunduğu, ufak bir bilgisayar aracılığıyla kullanılan bir makastır.
Sıcak makas saç tipine göre sıcaklığı ayarlanabilen bir makas olduğu için, örneğin permalı yıpranmış saçta 80 derecede saç kesilirken, sağlam ama ince telli bir saçta 110 dereceye kadar yapılabilir.
Kesilen saç uçlarının daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Saç uçlarının havayla temasını engelleyerek, sanıldığının aksine içeride nemin kalmasını ve saçın daha sağlıklı biçimde uzamasını sağlayan harika bir buluştur.
Sıcak makas normal makaslar gibidir. Fakat dış bir ünitesi vardır. Akü yardımıyla belli derecede ısı, kablo vasıtasıyla makasın ucundaki metal kısma iletilir. Makine yardımıyla makasın sıcaklık derecesi ayarlanır. Kuaför için kesim sırasında herhangi bir zorluk teşkil etmeden son derece rahat bir şekilde kullanılır.
Sıcak makasın kullanımındaki en önemli detay, kabloyla çalışma yaparken müşterinin önüne kablonun gelmemesini sağlayacak açılarla makas vurmaktır. Onun dışında hiç bir zorluğu yoktur, kullanımı çok kolaydır.
Müşterinin hiç bir şekilde canı yanmaz, herhangi bir şekilde zarar görmez. Saç uçlarında da yanma olmamaktadır.
Saç uçlarındaki sağlıklı görüntü daha ilk kullanmadan itibaren belirgin bir şekilde göze çarpar.
Bebek saçı adı verilen ince telli, zayıf ve hiç bir şekilde uzamayan saçlar, özellikle sıcak makasın kullanıldığı saç tipleridir.
Normal şartlarda, saçlarının uçlarından her ay 1 cm. aldırması gereken birinin saçları sıcak makasla kesilirse, en az 6 ay boyunca saç uçları kırılmaz. Uçlarında sarı, mısır püskülü gibi kuru ifade görülmediği için saçlardaki uzamadan memnun olunur.
Örnek vermek gerekirse, özellikle menopoz döneminde kadınların saçlarında zayıflama, keratinde azalma görülmektedir. Bu tip durumlarda sıcak makas iyi sonuçlar vermektedir.
Aynı zamanda doğuştan saçları zayıf olan, özellikle şakak bölgelerinde geriye doğru kayma olan kişilerin ön kahküllerine sıcak makas vurulduğunda, saçların bir ay içerisinde uzadıkları görülür.
Bir saç teli pipete benzetilebilir. Bu pipetin içerisinde diş macununa benzer keratin adı verilen esnek bir madde bulunmaktadır. Bu malzeme havayla temas ettikçe, keratin adı verilen sıvı kurur ve saç kırılmaya başlar. Oysa sıcak makasla kesilen saçın ucu, tıpkı diş macununun üstündeki jelatin gibi hafifçe kapandığından, saç teli son derece sağlıklı ve esnek yapısını korur. Bu şekilde ömrü daha uzun, kaliteli ve daha parlak olur.
Saç telinin sağlıklı olup olmadığını tam olarak tespit etmek en önemli başlangıçtır. Sıcak makasla saçı kesilen bir insanın ortalama 30 santimetrelik bir saçı, bu saçın uçlarında 4 santimetrelik bir kırığı varsa, minimum 4.5 santimetre bölümünden sıcak makasla darbe vurulmalı ve kırık bölge dışarı atılmalıdır.
Bu andan itibaren saç tamamen sağlıklıdır. Uzaması hızlı bir şekilde, saç çapı kalınlaşarak devam edecektir. Bu ilk seanstan itibaren gözlemlenebilir.
Bazı durumlarda kimyasal işlemlerden yanmış saçlardan bahsedilebilir. Örneğin; 30 cm. saçın 15 cm'si yandıysa ve müşteri bunun kesilmesinden yana değilse, mümkün olduğunca izin verilen şekilde düşük ayarlanmış sıcak makas derecesiyle makas darbesi vurulur. Geri kalan kısma, son derece gelişmiş nano teknolojik saç bakımı ya da benzer ürünlerle destek verilir. Düzenli olarak saç sıcak makasla temizlenir, en yakın sürede de sağlam bir şekilde hayatına devam edebilir.
Sıcak makas bir tercihtir. Yanmış saçlarda tek seferlik bir bakımla da sonuç elde edilebilir, ya da tamamen yanık ve kırık bölge atılır, geri kalan sağlıklı saç ilk seanstan itibaren kullanılabilir.
Sıcak makas, herkesin istediği ve arzuladığı bir makastır. Ancak bazı insanların saçları çok gürdür, inceltmek isterler. Bu tip saçlarda sıcak makasa gerek yoktur. Herhangi bir sakıncası bulunmaz ancak böyle bir saçı daha da kalınlaştırmanın manası yoktur ve bu yüzden biz de uygulamayız.
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