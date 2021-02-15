Saçların hızlı uzamasını ve gürleşmesini sağlayan sıcak makas yöntemi!

Sıcak makas, son teknolojiyle geliştirilmiş olan bir saç kesim aracıdır. Kestiği noktada metal kısmın 110 dereceye kadar ısınmasıyla, saç kesiminde yeni bir çığır açmış teknolojik bir gelişmedir. Almanya'da bulunmuştur.

Özel bir markanın, kendi teknolojisini en üst seviyeye çıkarttığı ve en hafif şekilde kullanılır hale getirdiği pratik bir saç kesim aracıdır.

SAÇLARIN GÜRLEŞMESİNİ VE DAHA HIZLI UZAMASINI SAĞLIYOR

Sıcak makas normal makasların aksine, saç tellerinin kalınlaşmasını, gürleşmesini ve daha hızlı uzamasını sağlayan bir makastır.

Diğer makaslardan farklı olarak tamamen ayrı bir aplikasyonla, kendi şarjıyla çalışan, üstünde derecelerin ve manuel ayarların bulunduğu, ufak bir bilgisayar aracılığıyla kullanılan bir makastır.

Sıcak makas saç tipine göre sıcaklığı ayarlanabilen bir makas olduğu için, örneğin permalı yıpranmış saçta 80 derecede saç kesilirken, sağlam ama ince telli bir saçta 110 dereceye kadar yapılabilir.

Kesilen saç uçlarının daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Saç uçlarının havayla temasını engelleyerek, sanıldığının aksine içeride nemin kalmasını ve saçın daha sağlıklı biçimde uzamasını sağlayan harika bir buluştur.