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  4. Saçlarını boyatmıştı... Bergüzar Korel yine imaj tazeledi! Görenler 'gençleştin' dedi

Saçlarını boyatmıştı... Bergüzar Korel yine imaj tazeledi! Görenler 'gençleştin' dedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 10:01
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Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç'le evli olan Bergüzar Korel, eşi ve üç çocuğuyla birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmişti. Ancak gelen dizi teklifleri sonrası İstanbul'a dönmeye karar veren Korel şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Saçlarını kestirip sarıya boyatan ünlü isim yine imaj tazeledi. Korel'in son hali takipçilerinden tam not aldı.

MYNET-2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel uzun zaman sonra ekrana dönmüştü. Şimdilerde Mehmet Günsür ile başrolünü paylaşacağı yeni dizisi için hazırlıklarını sürdüren Korel yine imaj değiştirdi.

Düğüm dizisi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan ünlü isim bu haliyle yakın arkadaşı Sinem Kobal'a benzetilmişti.

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YİNE İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde saçlarını yeniden boyatan ve rengini koyulaştıran Korel bu haline de alışamadı ve saçlarını uzattı. Ünlü oyuncu bu halini ise 'yine yaptım' notu ile paylaştı.

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SON HALİ ÇOK BEĞENİLDİ

Bergüzar Korel'in gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'En az 10 yıl gençleşmişsiniz, şahane olmuş', 'yemin ederim 25 oldun', 'çok güzel olmuş', 'ya budur be budur', 'uzun saçlı güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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