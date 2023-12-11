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Saçlarınız yumak yumak dökülüyorsa dikkat! Bu hata kelliğe neden oluyor

11.12.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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Dünya çapında 56 milyon kişinin saç dökülmesi sorunuyla mücadele ettiği biliniyor. Yayımlanan verilere göre 35 milyon erkek ve 21 milyon kadın, yoğun saç dökülmesi sorunu yaşıyor. Öte yandan duşta yapılan hataların saç dökülmesine neden olduğunu belirten uzmanlar, uyarıda bulundu. İşte kelliğe neden olan o hatalar...

Saçlarınız yumak yumak dökülüyorsa dikkat! Bu hata kelliğe neden oluyor

Saç dökülmesi sorunundan muzdarip olan kişiler zamanla bu sorunu takıntı haline getirenebiliyor. Her gün yaklaşık 100 saç telini kaybetmenin normal olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşların kış aylarında 'mevsimsel dökülme' yaşayabileceklerini ifade etti.

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SOĞUK HAVALARDA 16 KİŞİDEN BİRİ YOĞUN SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞIYOR

Yapılan bir araştırma, 16 kişiden birinin soğuk aylarda saç dökülmesi yaşadığını, 10 kişiden birinin ise saçlarının daha kırılgan olduğunu ortaya koydu.

Saç dökülmesi ve saç bakımı uzmanı Nosheen Choudhry konuya ilişkin uyarıda bulundu.

Soğuk havalarda havanın kuruması nedeniyle saç dökülmesi yaşanabileceğini belirten uzman isim bunun son derece normal olduğunu vurguladı:

"Soğuk havalarda saçınızın dokusunda da bir değişiklik olabilir. Çünkü daha kuru olacaktır. Bu da saçın kırılmasına ve dolayısıyla dökülmeye neden olabilir."

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KIŞ AYLARINDA ANİ SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞAYANLARIN SAYISI OLDUKÇA FAZLA

Uzman isim, mevsimsel saç dökülmesinin insanların düşündüğünden daha yaygın olduğunu belirtip bununla mücadele edenlerin yalnız olmadığını vurguladı:

"Kış aylarında birçok erkek ve kadın saç derisi ve saç sorunları yaşıyor. Ani saç dökülmesi yaşandığında bunun ne kadar göz korkutucu ve can sıkıcı olabileceğini anlıyoruz."

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MEVSİMSEL SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN!

"Çok fazla dış neden olabilir, ancak kış aylarında iyi bir saç bakımı rutinine bağlı kalmanız ve bu rutini sürdürmeniz önemlidir." diyen Choudhry, mevsimsel saç dökülmesinin etkilerini en aza indirmek için bir dizi öneride bulundu:

"SOĞUK HAVALARDA SICAK DUŞ ALMAYIN!"

"Her ne kadar çok cazip gelse de, özellikle soğuk aylarda, sıcak duş almaktan kaçınmalısınız çünkü bunlar saçınızı ve saç derinizi kurutabilir ve saç dökülmesini daha da artırabilir."

İşte uzmanlara göre mevsimsel saç dökülmesinin etkilerini azaltmanın yolları:

  • Dengeli beslenin ve yeterli su tüketin,

  • Haftada en az bir veya iki kez saç yağları ile bakım uygulayın,

  • Aşırı saç kırılmasını önlemek için plastik yerine doğal kıllı bir saç fırçası tercih edin.

  • Stresten uzak durun ve üstesinden gelemediğiniz sorunlar için psikoloji destek alın.

  • Uyku saatlerinizi düzene sokun.
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