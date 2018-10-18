Saçlarınızı 21 günde uzatan mucize besinler

SOMON

Bu balığın içerdiği omega-3 yağ asitleri kıl foliküllerini güçlendirir ve saçların büyümesini teşvik eder. Somon, saçlarınızın daha hızlı büyümesine yardımcı olan B12 vitamini ve demir içerir.

TAVUK

Tavuk, hayvansal protein açısından zengindir ve keratin üretimi için buna ihtiyacımız vardır. 2-3 ay protein almayan bir kişide saç büyümesinin durmasının yanında dökülmeler de olur.

YUMURTA

Yumurtalar, saç büyümesine yardımcı olan protein ve biyotin gibi elementler içerir. Ayrıca, yumurta lösin (hücre bölünmesinden sorumludur) ve saçımızın ihtiyacı olan diğer amino asitleri içerir.

BADEM

Badem, saç büyümesini aktive eden ve saçı güçlendiren E vitamini içerir. 30 gram badem (yaklaşık 15-20 fındık) günlük normun% 70'ini içerir. Ayrıca bademler biyotin, yağ asitleri ve B vitaminleri gibi yararlı maddeler içerir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği saç derisi sağlığının yanı sıra B5 ve B6 gibi saçların büyümesinden sorumlu B1, B2, B3 ve B4 vitaminlerini içerir. Eğer ciddi bir saç kaybınız varsa, beslenmenize daha fazla kabak yağı eklemeniz gerekir, kabağın saçların ciddi oranda iyileştirdiği biliniyor.

MERCİMEK

Mercimek, sağlıklı saç büyümesi için en önemli elementlerden biri olan demir içerir. Bu nedenle bir kase mercimek çorbası, bu elementin günlük ihtiyacının yaklaşık yarısını içerir. Ayrıca çinko, kolin (kafa derisine kan akışını normalleştirir) ve diğer yararlı elementleri içerir.

