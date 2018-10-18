KADIN

Saçlarınızı 21 günde uzatan mucize besinler

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 18.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

Uzun saçlı olmak kuşkusuz birçok kadının hayali. Saçımızın uzaması için her şeyi deniyoruz. Özel şampuanlar, kremler, maskeler... Bunlara ek olarak beslenmenin de saç uzattığını biliyor muydunuz? İşte hem saça sağlık veren, hem de uzatan besinler...

Saçlarınızı 21 günde uzatan mucize besinler

SOMON

1

Bu balığın içerdiği omega-3 yağ asitleri kıl foliküllerini güçlendirir ve saçların büyümesini teşvik eder. Somon, saçlarınızın daha hızlı büyümesine yardımcı olan B12 vitamini ve demir içerir.

TAVUK

2

Tavuk, hayvansal protein açısından zengindir ve keratin üretimi için buna ihtiyacımız vardır. 2-3 ay protein almayan bir kişide saç büyümesinin durmasının yanında dökülmeler de olur.

YUMURTA

3

Yumurtalar, saç büyümesine yardımcı olan protein ve biyotin gibi elementler içerir. Ayrıca, yumurta lösin (hücre bölünmesinden sorumludur) ve saçımızın ihtiyacı olan diğer amino asitleri içerir.

BADEM

4

Badem, saç büyümesini aktive eden ve saçı güçlendiren E vitamini içerir. 30 gram badem (yaklaşık 15-20 fındık) günlük normun% 70'ini içerir. Ayrıca bademler biyotin, yağ asitleri ve B vitaminleri gibi yararlı maddeler içerir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

5

Kabak çekirdeği saç derisi sağlığının yanı sıra B5 ve B6 gibi saçların büyümesinden sorumlu B1, B2, B3 ve B4 vitaminlerini içerir. Eğer ciddi bir saç kaybınız varsa, beslenmenize daha fazla kabak yağı eklemeniz gerekir, kabağın saçların ciddi oranda iyileştirdiği biliniyor.

MERCİMEK

6

Mercimek, sağlıklı saç büyümesi için en önemli elementlerden biri olan demir içerir. Bu nedenle bir kase mercimek çorbası, bu elementin günlük ihtiyacının yaklaşık yarısını içerir. Ayrıca çinko, kolin (kafa derisine kan akışını normalleştirir) ve diğer yararlı elementleri içerir.

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