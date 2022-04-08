Saçlarınız hiç olmadığı kadar gürleştirecek! Şampuanınıza katın

Mevsim geçişlerinde ve strese bağlı olarak saç dökülmesi sıklıkla yaşanıyor. Bu da saçın olduğundan çok daha azalmasına neden olarak istenmeyen bir görüntüye neden oluyor. Saçların sağlıklı ve gür olması için stresten, ısıl işlemlerden uzak durmak gerekiyor. Saçı gürleştirmek için kafa derisine düzenli olarak masaj yapmak ve saçın kuruyup dökülmemesi için çok sık yıkamamak gerekiyor. Az saçı olan kadınlar saçlarının gürleşmesi için çeşitli yöntemler deniyorlar. Bu yöntemler arasında en etkili olanlar şampuana çam terebentin katmak. Ayrıca çam terebentin yağı saçın çok daha hızlı uzamasına da katkı sağlıyor.

ÇAM TEREBENTİN KULLANIMI

Malzemeler

Mümkün oldukça kimyasal içermeyen şampuan(bebek şampuanlarını kullanabilirsiniz),

20 damla çam terebentin yağı

Kullanımı

Şampuanınızın içerisine 20 damla çam terebentin yağı dökerek iyice çalkalayınız.

Şampuanınızı kullanırken her seferinde çalkalamayı unutmayın.



