Saçlarınız hiç olmadığı kadar gürleştirecek! Şampuanınıza katın

Mevsim geçişlerinde ve strese bağlı olarak saç dökülmesi sıklıkla yaşanıyor. Bu da saçın olduğundan çok daha azalmasına neden olarak istenmeyen bir görüntüye neden oluyor. Saçların sağlıklı ve gür olması için stresten, ısıl işlemlerden uzak durmak gerekiyor. Saçı gürleştirmek için kafa derisine düzenli olarak masaj yapmak ve saçın kuruyup dökülmemesi için çok sık yıkamamak gerekiyor. Az saçı olan kadınlar saçlarının gürleşmesi için çeşitli yöntemler deniyorlar. Bu yöntemler arasında en etkili olanlar şampuana çam terebentin katmak. Ayrıca çam terebentin yağı saçın çok daha hızlı uzamasına da katkı sağlıyor.
Malzemeler
Kullanımı
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