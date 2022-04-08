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Saçlarınız hiç olmadığı kadar gürleştirecek! Şampuanınıza katın

08.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç bakımı ve görünümü çok büyük önem taşıyor. Saçların gür, parlak görünmesi tüm görünüşü değiştirerek bambaşka bir etkileyebiliyor. Saç bazı zamanlarda çeşitli etkenlere bağlı olarak dökülebiliyor. Bunu önlemek ve saçınızı çok daha fazla gürleştirmek adına şampuanınıza ekleme yapabilirsiniz. Çam terebentin sayesinde gür, uzun, sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

Saçlarınız hiç olmadığı kadar gürleştirecek! Şampuanınıza katın

Mevsim geçişlerinde ve strese bağlı olarak saç dökülmesi sıklıkla yaşanıyor. Bu da saçın olduğundan çok daha azalmasına neden olarak istenmeyen bir görüntüye neden oluyor. Saçların sağlıklı ve gür olması için stresten, ısıl işlemlerden uzak durmak gerekiyor. Saçı gürleştirmek için kafa derisine düzenli olarak masaj yapmak ve saçın kuruyup dökülmemesi için çok sık yıkamamak gerekiyor. Az saçı olan kadınlar saçlarının gürleşmesi için çeşitli yöntemler deniyorlar. Bu yöntemler arasında en etkili olanlar şampuana çam terebentin katmak. Ayrıca çam terebentin yağı saçın çok daha hızlı uzamasına da katkı sağlıyor.

ÇAM TEREBENTİN KULLANIMI

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Malzemeler

  • Mümkün oldukça kimyasal içermeyen şampuan(bebek şampuanlarını kullanabilirsiniz),
  • 20 damla çam terebentin yağı

Kullanımı

  • Şampuanınızın içerisine 20 damla çam terebentin yağı dökerek iyice çalkalayınız.
  • Şampuanınızı kullanırken her seferinde çalkalamayı unutmayın.


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