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Saçlarınızın elinizden kayıp gitmesine izin vermeyin!

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
ESTETİK HABERLERİ  | 16.05.2018 12:15 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, bazı çevresel ve genetik faktörlerin etkisiyle dökülen saçları eski haline döndüren saç ekimi hakkında bilgiler verdi.

Saçlarınızın elinizden kayıp gitmesine izin vermeyin!

Baharla birlikte tıpkı doğa gibi insanları da yenilenme arzusu sarar. Yenilenme, çoğu zaman sosyal yaşantımızın en önemli unsurlarından olan dış görünümden başlar. Üstelik fiziksel görünümünden memnun olmak özgüveni artırır. Fiziksel görünümün en önemli parçası olan saçları dökülen kişi kendini daha az çekici bulur. Saç kaybı özellikle ilk karşılaşmalarda özgüven eksikliğine neden olabilir.

Saç dökülmesine yaştan bağımsız olarak, genç, yaşlı, kadın, erkek farkı gözetmeksizin herkeste rastlanabilir. Saç dökülmesinin sebepleri arasında; genetik faktörler, yanlış kozmetik kullanımı, bazı farmakolojik ilaçlar (özellikle kanser tedavisinde kullanılanlar) sayılabilir. Kadınlarda ise hormonal rahatsızlıklar nedeniyle ya da doğum sonrası ve menopoz döneminde saç dökülmeleri görülebilir. Önemli olan saçların neden döküldüğünün tespit edilmesi ve eğer saç dökülmesine neden olan bir tıbbi durum varsa tedavisinin sağlanmasıdır.

En Doğal ve Kalıcı Çözüm

Saç kaybı yaşayanların saçlarını en doğal ve kalıcı olarak kazanmasının yolu ise ‘saç ekimi’dir. Saç ekimi ülkemizde uzun yılardır yapılan bir operasyondur. Saç kaybının arttığı ve geriye dönüşünün olmadığı durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Ülkemiz saç ekimi operasyonlarının sıklığı ve başarısı ile dünyada tercih edilen ülkeler arasındadır. Dökülen bölgeye hastanın kendi sağlıklı saçları nakledilerek yapıldığından doğal bir görünüm elde edilir.

Ekilecek saçların alındığı donör bölge (ense-iki kulak arası) saç dökülmesi yaşanmayan bir bölgedir. Saç nakli sonrası ilk ekilenler döküldükten sonra yenileri gelir ve yenilenen saçlar bir daha dökülmez.
Saç ekimi cerrahi bir işlem olduğundan gerekli donanımın olduğu kliniklerde veya hastanelerde yapılmalıdır. Doğal görünüm elde edilmesi, saç sıklığı ve verici alanın zarar görmemesi için işlemin uzman bir ekip tarafından yapılması şarttır.

Saçsızlık Kader Değil!

Kadın ya da erkek fark etmeksizin en çok tercih edilen yöntem FUE tekniğidir. Bu teknik ile yapılan ekimlerde saçları kısa kestirmek ya da kazıtmak gerekmez. Dolayısıyla kişi sosyal hayatına daha çabuk dönebilir. Kesi ve yara olmadığından iz kalma riski yoktur.

FUE tekniğinde saç ekimi tek tek yapılır. Bu yüzden mevcut saç kökleri zarar görmediği gibi, saçın çıkış yönü de hesaba katılarak doğal görünüm elde edilir. Yazın tadını çıkarmak, daha enerjik ve güvenli hissetmek için doğal ve canlı saçlara kavuşmak mümkün. Saçsızlık kader değil, çözümü olan bir sorundur.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
www.drsukruyazar.com
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Anahtar Kelimeler:
saç dökülmesi saç ekimi

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