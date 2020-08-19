Saçlarınızın rengini değiştirirken o hataya düşmeyin! Ela ve yeşil gözlüler saçlarını boyatırken...

Bazıları saçlarının doğal rengine bayılır ve saçlarına dokunmak istemez. Bazıları ise kendisine başka bir rengin daha çok yakışacağını veya bir değişiklik yapmanın iyi geleceğini düşünür ve saçlarını boyatır. Siz de ikinci gruba dahilseniz ve hangi saç renginin size daha çok yakışacağını düşünüyorsanız çok şanslısınız! Sizin için göz renginize uygun bir tercih yapmanın sırlarını açıkladık.

GÖZ RENGİNE GÖRE SAÇ RENGİ SEÇİMİ

MAVİ GÖZLER

Masmavi gözlerinizin sıra dışı enerjisini tamamlayacak bir saç rengi mi arıyorsunuz? O zaman küllü açık kahveyi mutlaka denemelisiniz! Özellikle açık bir ten rengine sahipseniz kahverenginin bu doğal tonu gözlerinizle büyük bir uyum yakalar. Doğal bir görünüm için diğer açık kahve tonlarını da tercih edebilirsiniz. Daha dikkat çeken bir saç rengi istiyorsanız mavinin ve sarının birlikteliği tam da size göre! Ten renginize uygun bir sarı tonunu deneyerek muhteşem görünebilirsiniz.

YEŞİL GÖZLER

Dünyanın en nadir rastlanılan göz rengine sahipseniz çok şanslısınız! Yemyeşil gözlerinizi ortaya çıkaracak bir saç rengini seçerek göz alıcı güzelliğinizi vurgulayabilirsiniz. Bunun için tercih edebileceğiniz en iddialı renk, tabii ki kızıl! Yeşil ve kırmızı birbirlerinin zıt rengi olsa da gözleriniz ve saçlarınızda buluştuklarında görünüşünüze büyük bir uyum katar. Kızıl haricinde kumral, altın sarısı ve bakır tonları da yeşil gözlerinize çok yakışır. Asi bir görünümü seviyorsanız siyah saç rengini de deneyebilirsiniz.