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Saçma ile vurulmuş leylek arazide ameliyat edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde saçma ile vurulmuş leylek ölmek üzereyken bulunduğu yerde ameliyat edilerek kurtarıldı.Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Demircili köyünde ikamet eden Tuncay Karaduman saçma ile vurulmuş bir leylek buldu.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde saçma ile vurulmuş leylek ölmek üzereyken bulunduğu yerde ameliyat edilerek kurtarıldı.
Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Demircili köyünde ikamet eden Tuncay Karaduman saçma ile vurulmuş bir leylek buldu. Durum hemen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye gelen veterinerler yaptıkları ilk müdahalede leyleğin kliniğe götürülürken yolda ölebileceği ihtimali dolayısıyla yara temizliğini arazide yapmak zorunda kaldı. Kanadındaki saçmaların temizliği, yara dezenfeksiyonu ve dikiş işlemi bulunduğu yerde yapılan leyleğin tedavisinin devamı, rehabilitasyonu ve bakımı için Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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