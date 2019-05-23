Sadakataşı'ndan Tanzanya'ya ramazan yardımı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği tarafından Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'da bulunan, 15 Temmuz Şehitler Külliyesi'nde 500 kişiye iftar verilirken, bölgede yaşayan 150 aileye zekat dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının gelmesiyle birlikte yardım çalışmalarını sürdüren Sadakataşı Derneği Tanzanya'da zekat, ramazan kumanyası ve bayramlık dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernek "Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım" çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 25 ülkeye yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'da bulunan Sadakataşı ramazan ekibi tarafından, 2017 yılında açılan ve 140 öğrencinin eğitim gördüğü 15 Temmuz Şehitler Külliyesi'nde 500 kişiye iftar verildi. Bölgede yaşayan 150 aileye zekat dağıtımı gerçekleştirilirken, külliyede eğitim gören çocuklara bayramlık kıyafetler hediye edildi.

Hayırseverlerin bağışlamış olduğu içinde yağ, şeker, un, pirinç, makarna ve konserve gıdalar bulunan ramazan kumanyalarını Tanzanya'da yaşayan 200 aileye ulaştırarak ihtiyaç sahiplerinin bir aylık gıda ihtiyaçları karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, "Ramazan sevincini Tanzanya'daki kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Bölgede açmış olduğumuz 15 Temmuz Şehitler Külliyesi'nde eğitim gören öğrenciler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldik. Öğrencilerimize bayramlık kıyafetler hediye ederek mutluluklarına ortak olduk. İhtiyaç sahibi ailelere zekat ve kumanya ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

