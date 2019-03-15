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Sadakataşı'nın Yemen'e yardımları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 14:08 | Son Güncelleme

Sadakataşı Derneği, Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan bin 100 aileye gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye hijyen paketi ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - Yemen'de yaşanan kriz sonrası bölgeye düzenli yardım ulaştıran Sadakataşı Derneği, Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan bin 100 aileye konserve, un, yağ, şeker, ekmek, süt tozu ve pirinçten oluşan gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye hijyen paketi ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre,Yemen'de nüfusunun yüzde 75’inden fazlası insani yardıma muhtaç durumda yaşıyor.

Yemen'de yaşanan kriz sonrası bölgeye düzenli yardım ulaştıran Sadakataşı, Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan bin 100 aileye konserve, un, yağ, şeker, ekmek, süt tozu ve pirinçten oluşan gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye hijyen paketi ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, şunları kaydetti:

"Yemen'de 22 milyon insani yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor. Olayların başladığı 2015 yılından itibaren 100 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak için bölgeye için acil yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Taiz, Marib, Sana, Aden, Hadramevt ve El Hudeyde bölgelerinde düzenli olarak ekmek, su, gıda dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bölgeye yapılan yardımlarımız devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Kriz Sadakataşı Derneği yardım Yemen

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