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Sadakatsiz bu hafta yok! Berkay Ateş de koronavirüse yakalandı

25.01.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz yeni bölüm iptal edildi. "Sadakatsiz neden yok?" diye merak eden izleyiciler kötü haberi öğrendi. Cansu Dere'nin ardından başrol oyuncularından Berkay Ateş'in de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Sadakatsiz bu hafta yok! Berkay Ateş de koronavirüse yakalandı

Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak. Yılbaşı tatilinin ardından geçen hafta yeni bölümü ekrana gelen Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınına bir hafta ara verdi. Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi: “Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…”

Dizinin Asya’sı Cansu Dere geçen hafta yapılan korona test sonucu pozitif çıkmıştı. Dere’nin pazar günü negatife döndüğü ortaya çıktı.

Daha sonra sette yapılan testlerde teknik ekipten birkaç çalışan ve başrol oyuncusu Berkay Ateş’in koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Ateş hastalığı evinde dinlenerek geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş
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