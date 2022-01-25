Sadakatsiz bu hafta yok! Berkay Ateş de koronavirüse yakalandı

Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak. Yılbaşı tatilinin ardından geçen hafta yeni bölümü ekrana gelen Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınına bir hafta ara verdi. Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi: “Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…”

Dizinin Asya’sı Cansu Dere geçen hafta yapılan korona test sonucu pozitif çıkmıştı. Dere’nin pazar günü negatife döndüğü ortaya çıktı.

Daha sonra sette yapılan testlerde teknik ekipten birkaç çalışan ve başrol oyuncusu Berkay Ateş’in koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Ateş hastalığı evinde dinlenerek geçiriyor.

