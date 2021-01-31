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  4. Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen: Cansu tokadı muhteşem karşıladı

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen: Cansu tokadı muhteşem karşıladı

31.01.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen, Enis Arıkan’ın programına konuk oldu. Dizinin önemli sahnelerinden biri olan tokat sahnesinde Cansu Dere’ye vurmasıyla ilgili yaşadıklarını anlattı.

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de rol alan Melis Sezen, Enis Arıkan’ın bir dijital platformda yayınlanan programına konuk oldu.

Sezen, dizinin önemli sahnelerinden biri olan Cansu Dere’ye tokat atması hakkında merak edilenleri anlattı:
“O tokadın tekniği var. Bir tık elim kayar gibi oldu fakat Cansu tokadı muhteşem karşıladı. Tokadı öyle bir almıştı ki sanki yüzüne gülle geliyordu. Zaten Cansu çok profesyonel bir oyuncu... Onunla ve ekiple çalıştığım için çok mutluyum.”

8 DERECE MİYOP

Melis Sezen, hakkında az bilinen bir gerçeği de açıkladı ve 8 derece miyop olduğunu söyledi: “Gözlerimde lens var. Eğer olmazsa hiçbir şey göremiyorum.”

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