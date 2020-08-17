Sadece 10 dakikada fit bir vücuda sahip olun! Spor salonlarına para vermeyin!

Özellikle evden çıkmamamız gereken bu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirecek önemli etmenlerden biri de düzenli egzersiz yapmaktır. Bedeninizi güçlendirmek için kısa bir zamanınızı bu egzersizlere ayırmaya ne dersiniz. Bu yazımızda her vücut tipi için geçerli, sadece 10 dakikanızı ayırarak yapacağınız egzersizleri anlatıyoruz. Size güzel bir haberimiz var. Bu egzersizleri yapmak için spor salonuna gitmenize gerek yok. O zaman spor kıyafetlerinizi giyin ve hemen başlayalım.

1. YERİNDE SAYARAK YÜRÜYÜŞ

Bu hareket tüm dolaşımınızı hızlandırarak ısınmanızı sağlayacak ve böylece diğer hareketleri de daha rahat yapmanızı sağlayacak. Bu egzersizi yaparken ayakları dizlerden bükerek karna doğru çekin. Hafifçe ileri geri hareket edebilirsiniz. Başlangıçta orta tempoda, daha sonra hızlı tempoda olacak şekilde 3 dakika devam edin.

2. PLANK

Bu egzersiz statik, yani hareket etmenize gerek olmayan, bir egzersiz. Yapmanız gereken en önemli şey doğru duruşu ayarlamak. Doğru yapabilmek için, dirseklerinizin ve ayak parmaklarınızın üzerinde gücünüzü toplayın. Sırtınızı dimdik tutun ve başınızı öne eğmeyin. Bu hareket sırt, kol, karın ve kalça kaslarınızı çalıştırır. İlk başlarda dakikalarca durabilmek çok zordur. Son noktaya kadar durmaya gayret edin.