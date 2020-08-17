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Sadece 10 dakikada fit bir vücuda sahip olun! Spor salonlarına para vermeyin!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vücudunuzdaki fazla yağları yakmak, poponuzu forma sokmak veya göbek bölgenizden birkaç santim incelmek istiyorsanız, bu spor salonlarında saatlerce antrenman yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler etkili bir diyet programı ve günde sadece 10 dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz bir spor programı...

Sadece 10 dakikada fit bir vücuda sahip olun! Spor salonlarına para vermeyin!

Özellikle evden çıkmamamız gereken bu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirecek önemli etmenlerden biri de düzenli egzersiz yapmaktır. Bedeninizi güçlendirmek için kısa bir zamanınızı bu egzersizlere ayırmaya ne dersiniz. Bu yazımızda her vücut tipi için geçerli, sadece 10 dakikanızı ayırarak yapacağınız egzersizleri anlatıyoruz. Size güzel bir haberimiz var. Bu egzersizleri yapmak için spor salonuna gitmenize gerek yok. O zaman spor kıyafetlerinizi giyin ve hemen başlayalım.

1. YERİNDE SAYARAK YÜRÜYÜŞ

Bu hareket tüm dolaşımınızı hızlandırarak ısınmanızı sağlayacak ve böylece diğer hareketleri de daha rahat yapmanızı sağlayacak. Bu egzersizi yaparken ayakları dizlerden bükerek karna doğru çekin. Hafifçe ileri geri hareket edebilirsiniz. Başlangıçta orta tempoda, daha sonra hızlı tempoda olacak şekilde 3 dakika devam edin.

Günde sadece 10 dakika ayırarak evde yapılabilecek bir egzersiz programı

2. PLANK

Bu egzersiz statik, yani hareket etmenize gerek olmayan, bir egzersiz. Yapmanız gereken en önemli şey doğru duruşu ayarlamak. Doğru yapabilmek için, dirseklerinizin ve ayak parmaklarınızın üzerinde gücünüzü toplayın. Sırtınızı dimdik tutun ve başınızı öne eğmeyin. Bu hareket sırt, kol, karın ve kalça kaslarınızı çalıştırır. İlk başlarda dakikalarca durabilmek çok zordur. Son noktaya kadar durmaya gayret edin.

Günde sadece 10 dakika ayırarak evde yapılabilecek bir egzersiz programı

3. SQUAT

Özellikle kalça bölgesinde etkili olan bir egzersizle devam ediyoruz. Öncelikle sırtınızın dik olduğundan emin olun, asla kambur durmamalısınız. Dizler 90 derece olacak şekilde çömelip kalkma hareketi yapın. Varsa ağırlık kullanarak da yapabilirsiniz ama başlangıç aşamasında kendi ağırlığınızla yapmanız yeterli olacaktır. 10 tekrar yaptıktan sonra 15 saniye dinlenip bir 10 tekrar daha yapın.

Günde sadece 10 dakika ayırarak evde yapılabilecek bir egzersiz programı

4. YANLARA EĞİLME

Bu egzersizimiz özelikle bel ve karın bölgesinde etkili. Ayakta dik dururken sağ elinizi başınızın yukarısına kaldırın. Aynı şekilde sırtınız dik durmalı. Belinizden sola doğru eğilmeye başlayın. Bu hareketteki amacımız çok eğilmek değil, yan bedenimizi esnetmek. Bu yüzden çok eğilmeye çalışmayın. Esnemeyi hissettiğiniz noktada kısa bir süre durup başlangıç pozisyonuna dönün. Ve diğer tarafa eğilin. 20 tekrar devam edin.

5. ÖNE TEKME ATMA

Sırtınız dik, bacaklarınızı tek tek dizlerinizi bükmeden yukarıya kaldırın. Elinizi düz bir şekilde uzatın ve bacağınızı elinize değdirmeye çalışın. Fakat bunu yaparken bacağınızı çok zorlamamaya dikkat edin. Bunu yaparken sabit durabilirsiniz veya adım adım ileri gidebilirsiniz. 20 tekrara kadar devam edin.

Tebrik ederiz, egzersizi tamamladınız. Eğer doğru bir şekilde yaparsınız kendinizi çok daha zinde ve sağlıklı hissedeceksiniz. Bu egzersizlere başlayıp alışkanlık edindikten sonra hareketleri 2-3 katına çıkararak egzersiz sürenizi arttırabilirsiniz.

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