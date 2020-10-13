Sadece 2 malzeme, 10 doğal maske! Siyah noktalar yok oluyor

İklim, stres, çevresel faktörler ve yaş... Bunlar cildi etkileyen faktörlerden birkaçı. Cilt problemlerini önlemek için, erken yaşlardan itibaren ona bakmaya başlamalısınız. DOMATES + KARBONAT Sulu domates kullanmalısınız. Bu maske birçok vitamin içerir. B9 vitamini akneyi ortadan kaldırır, A vitamini kurulukla mükemmel bir şekilde savaşır, K vitamini aşırı pigmentasyonu kaldırır, H vitamini ve çinko cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur, potasyum nemlendirir, kalsiyum yumuşatır ve cildinizi rahatlatır. 1 domatesi sıkın, 2 çorba kaşığı karbonatla karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Yüzünüzü yıkayın. AVOKADO + BAL Avokado potasyum, kalsiyum, sodyum, fosfor, bakır, demir, magnezyum, çinko ve E vitamini içerir. Bal ile kombinasyon halinde avokado, cildinizi besleyebilir ve daha sıkı ve elastik hale getirebilir. Bir tane olgun avokado alın ve püre yapın. Bir yemek kaşığı balla karıştırın. Bu maskeyi yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. Suyla durulayın. UN + PATATES SUYU Un, pürüzlü cildi soymaktadır, patates suyu ise siyah noktalan hafifletecek ve cilde parlaklık verecektir.

Bir patates suyu ve 6 çay kaşığı unu karıştırın. Nazikçe cildinize masaj yapın. Maskeyi 15 dakika bekletin ve suyla durulayın. SALATALIK + ZERDEÇAL Hepimiz salatalık içeren kozmetik ürünleri seviyoruz. Bu sebze sayesinde nem, cilt tarafından mükemmel bir şekilde emilir. Ek olarak, salatalık sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir. Zerdeçal, doğal bir antiseptik ve evrensel gençleştirici bir baharattır. Bir salatalığı karıştırın. 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyin ve karıştırın. Cilde uygulayın, 10-15 dakika bekletin. Su ile durulayın. LİMON SUYU + PAPAYA Papaya, A vitamininin yüksek içeriği nedeniyle güçlü bir antioksidandır. Ayrıca papaya, ölü deri hücrelerini temizlemeye yardımcı olan papain içerir. Büyük miktarda alfa hidroksi asit (AHA) içerdiğinden, gençleştirici bir etkiye sahiptir. Limon suyu cildin üzerindeki koyu lekelerle savaşır ve cildin tonunu yumuşatır, taze ve parlak hale getirir. 4 damla limon suyu ile 1 yemek kaşığı papaya püresi karıştırın. 10-12 dakika yüze uygulayın. Maskeyi soğuk su ile yıkayınız. YEŞİL ÇAY + ALOE VERA Yorgun cildi eski haline getirmek, akneleri temizlemek ve yaşlanmayı önlemek için hızlı bir yüz gençleştirmeye mi ihtiyacınız var? Yeşil çaydaki C, PP, K ve B vitaminleri sayesinde bu problemleri çözebilirsiniz. Maskenin bir parçası olarak Aloe vera, sivilce, kırışıklık giderici olarak çalışır. Ve cildi matlaştırır.