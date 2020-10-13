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Sadece 2 malzeme, 10 doğal maske! Siyah noktalar yok oluyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pahalı kremlere başvurmadan dolaptaki 2 malzemenin karışımıyla sizin için 2 bileşen içeren 10 doğal maske tarifi hazırladık.

Sadece 2 malzeme, 10 doğal maske! Siyah noktalar yok oluyor

İklim, stres, çevresel faktörler ve yaş... Bunlar cildi etkileyen faktörlerden birkaçı. Cilt problemlerini önlemek için, erken yaşlardan itibaren ona bakmaya başlamalısınız.

DOMATES + KARBONAT

Sulu domates kullanmalısınız. Bu maske birçok vitamin içerir. B9 vitamini akneyi ortadan kaldırır, A vitamini kurulukla mükemmel bir şekilde savaşır, K vitamini aşırı pigmentasyonu kaldırır, H vitamini ve çinko cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur, potasyum nemlendirir, kalsiyum yumuşatır ve cildinizi rahatlatır.

1 domatesi sıkın, 2 çorba kaşığı karbonatla karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Yüzünüzü yıkayın.

AVOKADO + BAL

Avokado potasyum, kalsiyum, sodyum, fosfor, bakır, demir, magnezyum, çinko ve E vitamini içerir. Bal ile kombinasyon halinde avokado, cildinizi besleyebilir ve daha sıkı ve elastik hale getirebilir.

Bir tane olgun avokado alın ve püre yapın. Bir yemek kaşığı balla karıştırın. Bu maskeyi yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. Suyla durulayın.

UN + PATATES SUYU

Un, pürüzlü cildi soymaktadır, patates suyu ise siyah noktalan hafifletecek ve cilde parlaklık verecektir.

Bir patates suyu ve 6 çay kaşığı unu karıştırın. Nazikçe cildinize masaj yapın. Maskeyi 15 dakika bekletin ve suyla durulayın.

SALATALIK + ZERDEÇAL

Hepimiz salatalık içeren kozmetik ürünleri seviyoruz. Bu sebze sayesinde nem, cilt tarafından mükemmel bir şekilde emilir. Ek olarak, salatalık sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir. Zerdeçal, doğal bir antiseptik ve evrensel gençleştirici bir baharattır.

Bir salatalığı karıştırın. 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyin ve karıştırın. Cilde uygulayın, 10-15 dakika bekletin. Su ile durulayın.

LİMON SUYU + PAPAYA

Papaya, A vitamininin yüksek içeriği nedeniyle güçlü bir antioksidandır. Ayrıca papaya, ölü deri hücrelerini temizlemeye yardımcı olan papain içerir. Büyük miktarda alfa hidroksi asit (AHA) içerdiğinden, gençleştirici bir etkiye sahiptir. Limon suyu cildin üzerindeki koyu lekelerle savaşır ve cildin tonunu yumuşatır, taze ve parlak hale getirir.

4 damla limon suyu ile 1 yemek kaşığı papaya püresi karıştırın. 10-12 dakika yüze uygulayın. Maskeyi soğuk su ile yıkayınız.

YEŞİL ÇAY + ALOE VERA

Yorgun cildi eski haline getirmek, akneleri temizlemek ve yaşlanmayı önlemek için hızlı bir yüz gençleştirmeye mi ihtiyacınız var? Yeşil çaydaki C, PP, K ve B vitaminleri sayesinde bu problemleri çözebilirsiniz. Maskenin bir parçası olarak Aloe vera, sivilce, kırışıklık giderici olarak çalışır. Ve cildi matlaştırır.

1 çay kaşığı aloe vera jeli ile 1 çay kaşığı yeşil çayı karıştırın. 30 dakika boyunca cildinizde bekletin. Soğuk suyla temizleyin.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI + KAKAO

Cildin genç kalmasını sağlamak için kakao maskesini mutlaka kullanmalısınız. B5 vitamini, teobromin ve teofilin içeren kakao cildi besler ve nemlendirir ve epidermisin yüzey tabakasındaki ölü deriyi arındırır.

1 çay kaşığı kakao tozu ve 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ile karıştırın. 20 dakika boyunca cildinizde bekletin. Ilık su ya da soğutulmuş papatya çayıyla yıkayın.

MUZ + YULAF

Bu maske kuru ve hassas ciltler için faydalı olacaktır. Muz A, B ve C vitaminleri içerir. Yulafın cildi temizleyici etkisi olurken, cildi mükemmel bir şekilde besler ve nemlendirir.

1 çorba kaşığı muz püresi ile 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi karıştırın. Cilde uygulayın 20 dakika bekletin. Ilık suyla yıkayın.

AKTİF KARBON + JELATİN

Jelatinde cilde mükemmel bir şekilde nüfuz eden ve daha elastik hale gelen doğal bir kolajen vardır. Aktif kömür gözenekleri küçültür. Aknelerden ve ciltte oluşan iltihaplardan kurtulmanızı sağlar.

Ilık su içinde 1 çay kaşığı jelatin çözün. Bir adet aktif kömür tableti ekleyin. 15 dakika cildinizde bekeltin. Ilık su ile durulayın.

YUMURTA BEYAZI + SALATALIK

Salatalık bir anti-inflamatuar etkiye sahiptir, böylece cildinizi temizler ve yumuşatır. Yumurta akı, yağlı ciltler için ideal bir çözümdür. Ayrıca cildinizi sıkılaştırır.

Yumurta beyazıyla 1/2 oranında salatalığı karıştırın. Püreyi cildinizde 15 dakika bekletin. Ve yıkayın.


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