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Sadece 2 malzeme ile dökülen saçlarınızı geri getirin! Saçlarınızı gürleştirecek maske tarifi

30.01.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmeleri hem kadın hem de erkeklerin ortak problemleri arasında yer alıyor. Saç dökülmeleri nedeniyle artan kellikleri önlemek için doğru bakım uygulamalarını tercih etmek gerekiyor. Her evde bulunan iki malzeme ile saçlarınızı hiç olmadığı kadar gürleştirebilirsiniz.

Sadece 2 malzeme ile dökülen saçlarınızı geri getirin! Saçlarınızı gürleştirecek maske tarifi

Saç dökülmesine neden olan birçok etken bulunuyor. Stres, mevsim değişiklikleri, kimyasal ürünler, hormonal değişiklikler, tiroid hastalıkları, yetersiz beslenme saç dökülmesine neden olan etkenler arasında bulunuyor. Saçınıza uygulayacağınız doğru maskeler saçlarınızın gürleşmesini sağlayabilir.

Saçlarınızı gürleştirmek için kafa derinize sık sık masaj yapmak, E vitamini içeren doğal gıdalar tüketmek, saçlarınızı her gün yıkamamak büyük önem taşıyor. Saçlarınıza yapacağınız doğal maskeler ile de saçınızı gürleştirebilirsiniz.

SAÇ GÜRLEŞTİRMEK İÇİN MASKE TARİFİ

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Malzemeler

Yapılışı

  • Bir adet yumurta ve 5-10 damla zeytinyağını karıştırın.
  • Karışımı saçlarınıza uygulayın ve 30 dakika bekletin.
  • Ardından şampuanla yıkayın. Bu maskeyi her hafta saçınıza uygulayabilirsiniz.
  • Bir süre sonra saçlarınız güçlenecek ve dökülme problemi ortadan kalkacaktır.
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